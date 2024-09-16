https://crimea.ria.ru/20240916/v-kerchi-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-viktorom-medvedkovym-1140381501.html

В Керчи простились с героем спецоперации Виктором Медведковым

В Керчи простились с героем спецоперации Виктором Медведковым - РИА Новости Крым, 16.09.2024

В Керчи простились с героем спецоперации Виктором Медведковым

В Керчи простились с героем специальной военной операции Виктором Медведковым, который погиб при выполнении боевых задач на Херсонско-Запорожском направлении... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T14:43

2024-09-16T14:43

2024-09-16T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Виктором Медведковым, который погиб при выполнении боевых задач на Херсонско-Запорожском направлении. Об этом сообщает администрация города.Виктор Анатольевич родился в Керчи, учился в школе №5, затем освоил профессию электрогазосварщика, контролера сварочных работ. В армии получил звание старшины 1-й статьи. А затем работал водителем городского транспорта в Керчи.В 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны. Служил в составе мотострелкового отделения войсковой части №77949. Погиб 5 сентября при выполнении боевых задач.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, утраты, герои сво, общество