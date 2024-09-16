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В Керчи простились с героем спецоперации Виктором Медведковым
В Керчи простились с героем спецоперации Виктором Медведковым - РИА Новости Крым, 16.09.2024
В Керчи простились с героем спецоперации Виктором Медведковым
В Керчи простились с героем специальной военной операции Виктором Медведковым, который погиб при выполнении боевых задач на Херсонско-Запорожском направлении... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T14:43
2024-09-16T14:43
2024-09-16T14:48
крым
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Виктором Медведковым, который погиб при выполнении боевых задач на Херсонско-Запорожском направлении. Об этом сообщает администрация города.Виктор Анатольевич родился в Керчи, учился в школе №5, затем освоил профессию электрогазосварщика, контролера сварочных работ. В армии получил звание старшины 1-й статьи. А затем работал водителем городского транспорта в Керчи.В 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны. Служил в составе мотострелкового отделения войсковой части №77949. Погиб 5 сентября при выполнении боевых задач.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, утраты, герои сво, общество
В Керчи простились с героем спецоперации Виктором Медведковым
В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Виктора Медведкова
14:43 16.09.2024 (обновлено: 14:48 16.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Виктором Медведковым, который погиб при выполнении боевых задач на Херсонско-Запорожском направлении. Об этом сообщает администрация города.
Виктор Анатольевич родился в Керчи, учился в школе №5, затем освоил профессию электрогазосварщика, контролера сварочных работ. В армии получил звание старшины 1-й статьи. А затем работал водителем городского транспорта в Керчи.
В 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны. Служил в составе мотострелкового отделения войсковой части №77949. Погиб 5 сентября при выполнении боевых задач.
"Виктор Анатольевич был заботливым сыном и мужем, любящим отцом, смелым, мужественным героем своей Родины. Он до конца был верен военной присяге. Проявил мужество и отвагу. Таким решительным человеком, настоящим патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти", - отметили в сообщении администрации.