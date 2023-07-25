https://crimea.ria.ru/20230725/edinaya-spravka-uchastnika-spetsoperatsii-dolzhna-deystvovat-po-vsey-rossii-1130286427.html
Единая справка участника спецоперации должна действовать по всей России
Единая справка участника спецоперации должна действовать по всей России - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Единая справка участника спецоперации должна действовать по всей России
В России должна быть разработана единая справка, подтверждающая участие в специальной военной операции и, соответственно, право на льготы для бойцов и членов их РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T13:44
2023-07-25T13:44
2023-07-25T13:44
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общественная палата российской федерации
наталья кирюхина
александр малькевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В России должна быть разработана единая справка, подтверждающая участие в специальной военной операции и, соответственно, право на льготы для бойцов и членов их семей, в том числе детей, поступающих в разного рода образовательные учреждения. Такое мнение, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, высказали члены Общественной палаты (ОП) РФ, пообещав помочь в решении проблемы, начиная с бюрократии в вузах. Ранее участник специальной военной операции рассказал о бюрократии при приеме документов ребенка в вузы Севастополя, где требуют справки разных форм, а так называемая единая региональная справка – недействительна. Ситуацию агентству прокомментировали в правительстве города и в Министерстве науки и высшего образования РФ, отметив, что форма справки для высших учебных заведений существует. Но выяснилось, что фактически эта форма может изменяться от вуза к вузу, и при отсутствии нужной заявитель не может рассчитывать на зачисление по льготе.По словам члена ОП РФ, юриста Натальи Кирюхиной, решить эту проблему – задача чиновников, а не бойцов, которые "явно не могут следить за ситуацией, форматами справок и тем, какая там должна быть информация, потому что у них есть дела поважнее".По ее словам, для решения этой проблемы даже не нужен будет федеральный закон."Думаю, мы слишком все усложняем – настолько, что нам кажется, будто необходим какой-то федеральный закон. Я думаю, будет достаточно какого отраслевого совещания. Очевидно, что ситуация, которая возникла, должна решиться", – заключила юрист.Должна быть единая справка участника СВО для всех инстанций в РоссииЗаместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич считает, что справка, подтверждающая участие в СВО, должна иметь одну форму вообще для всех инстанций и действовать по всей России.Напомним, единая справка участника СВО была утверждена в Севастополе в феврале 2023 года. Документ действителен для предъявления в подведомственные правительству города инстанции для получения всех видов льгот в границах региона. Читайте также на РИА Новости Крым:Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе Участники СВО и их дети могут перевестись на бесплатное обучение в вузе
https://crimea.ria.ru/20230724/v-krymu-razrabotayut-programmy-kompleksnogo-ozdorovleniya-uchastnikov-svo-1130268764.html
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новости, общество, сво, льгота, общественная палата российской федерации, наталья кирюхина, александр малькевич
Единая справка участника спецоперации должна действовать по всей России
Единая справка участника спецоперации должна быть разработана в России
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В России должна быть разработана единая справка, подтверждающая участие в специальной военной операции и, соответственно, право на льготы для бойцов и членов их семей, в том числе детей, поступающих в разного рода образовательные учреждения. Такое мнение, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, высказали члены Общественной палаты (ОП) РФ, пообещав помочь в решении проблемы, начиная с бюрократии в вузах.
Ранее участник специальной военной операции рассказал
о бюрократии при приеме документов ребенка в вузы Севастополя, где требуют справки разных форм, а так называемая единая региональная справка – недействительна. Ситуацию агентству прокомментировали в правительстве города и в Министерстве науки и высшего образования РФ, отметив, что форма справки для высших учебных заведений существует. Но выяснилось, что фактически эта форма может изменяться от вуза к вузу, и при отсутствии нужной заявитель не может рассчитывать на зачисление по льготе.
По словам члена ОП РФ, юриста Натальи Кирюхиной, решить эту проблему – задача чиновников, а не бойцов, которые "явно не могут следить за ситуацией, форматами справок и тем, какая там должна быть информация, потому что у них есть дела поважнее".
"Я обращусь в Общественную палату Российской Федерации, в комиссию по образованию, и этот разговор, ситуацию, как все обстоит, доложу. И мы постараемся помочь выработать единую стратегию действий в связи с этим. То есть или будет единый образец (справки – ред.), или чтобы принимали разные варианты. Думаю, что решить это реально абсолютно", – сказала Кирюхина в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым на полях круглого стола "Интеграция новых регионов: практическая помощь.
По ее словам, для решения этой проблемы даже не нужен будет федеральный закон.
"Думаю, мы слишком все усложняем – настолько, что нам кажется, будто необходим какой-то федеральный закон. Я думаю, будет достаточно какого отраслевого совещания. Очевидно, что ситуация, которая возникла, должна решиться", – заключила юрист.
Должна быть единая справка участника СВО для всех инстанций в России
Заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич считает, что справка, подтверждающая участие в СВО, должна иметь одну форму вообще для всех инстанций и действовать по всей России.
"Наши московские коллеги не погружены в такие мелочи, считая, что принято решение – и все будет как по маслу. Нет, не получается. Потому что есть масса разных бюрократов, которые по-своему все осмысливают. Поэтому, я считаю, что нужно в принципе прийти к справке вообще единой, простой, одного образца, которая была бы для всех случаев жизни. Или, возможно, это будет какое-то удостоверение, или его нотариально заверенная копия. Но чтобы дети их (бойцов СВО – ред.) пошли, и документ приняли, чтобы он везде мог действовать", – сказал Малькевич.
Напомним, единая справка участника СВО была утверждена в Севастополе
в феврале 2023 года. Документ действителен для предъявления в подведомственные правительству города инстанции для получения всех видов льгот в границах региона.
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