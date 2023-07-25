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Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе
Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил "срочно разобраться" с ситуацией в колледжах и техникумах города, в которых при приеме документов на детей... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T09:12
2023-07-25T09:12
михаил развожаев
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил "срочно разобраться" с ситуацией в колледжах и техникумах города, в которых при приеме документов на детей участников СВО повторно запрашивают справку, подтверждающую льготу для семьи, тогда как она уже есть в базе. Соответствующее распоряжение он дал на аппаратном совещании в правительстве.В ходе доклада замдиректора департамента образования и науки Севастополя Антон Ульянцев сообщил: если документы в техникум или колледж подают "новые дети, которые раньше не обучались", то от них "конечно требуют" предоставить справку, подтверждающую, что они как члены семьи участника СВО имеют право на льготу.По словам Развожаева, если ранее участник спецоперации или кто-то из его семьи уже предоставлял необходимую справку для получения другой какой бы то ни было льготы, то истребовать документ повторно – нонсенс.Соответствующее поручение он адресовал также директору департамента цифрового развития Севастополя Александре Осиповой.По словам Ульянцева, в Севастополе функционирует девять колледжей, подведомственных правительству города. Из них восемь подчиняются департаменту образования, и один – департаменту здравоохранения. В 2023/24 учебном году все они смогут принять 2 202 студента. Из них 241 место предусмотрено для детей из семей участников СВО (23 места в медицинском колледже, 218 – во всех остальных).Замдиректора профильного департамента отметил, что подать пакет документов можно лично, почтой России либо через Госуслуги.Ранее участник специальной военной операции рассказал РИА Новости Крым о проблемах с приемом справок в вузы Севастополя, где истребуются документы разных форм. Ситуацию комментировали в Министерстве науки и высшего образования РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО и их дети могут перевестись на бесплатное обучение в вузе Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя
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михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, высшее образование, среднее профессиональное образование в крыму, сво, крым, новости крыма
Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе

Развожаев поручил "срочно разобраться" с бюрократией в колледжах по льготам участников СВО

09:12 25.07.2023
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПриемная кампания
Приемная кампания - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил "срочно разобраться" с ситуацией в колледжах и техникумах города, в которых при приеме документов на детей участников СВО повторно запрашивают справку, подтверждающую льготу для семьи, тогда как она уже есть в базе. Соответствующее распоряжение он дал на аппаратном совещании в правительстве.
В ходе доклада замдиректора департамента образования и науки Севастополя Антон Ульянцев сообщил: если документы в техникум или колледж подают "новые дети, которые раньше не обучались", то от них "конечно требуют" предоставить справку, подтверждающую, что они как члены семьи участника СВО имеют право на льготу.
По словам Развожаева, если ранее участник спецоперации или кто-то из его семьи уже предоставлял необходимую справку для получения другой какой бы то ни было льготы, то истребовать документ повторно – нонсенс.
"Вы проверьте, чтобы по двадцать раз одни и те же бумаги не собирали люди. Вот он подал чтобы получить льготы по другим направлениям, например на проезд. А надо ребенка отправить – приходит мама, и ей говорят: "Еще давайте раз давайте справку". Понятно, что справку эту получить, с фронта переправить, не простая вещь. Если она есть уже в базе – она должна автоматически подтягиваться. Разберитесь срочно с этим вопросом... чтобы повторно их (справки) не запрашивали", – сказал Развожаев.
Соответствующее поручение он адресовал также директору департамента цифрового развития Севастополя Александре Осиповой.
По словам Ульянцева, в Севастополе функционирует девять колледжей, подведомственных правительству города. Из них восемь подчиняются департаменту образования, и один – департаменту здравоохранения. В 2023/24 учебном году все они смогут принять 2 202 студента. Из них 241 место предусмотрено для детей из семей участников СВО (23 места в медицинском колледже, 218 – во всех остальных).
Замдиректора профильного департамента отметил, что подать пакет документов можно лично, почтой России либо через Госуслуги.
"Приемная кампания продолжится до 15 августа. По ее окончании незанятые льготные места будут свободны еще до 25 ноября и не будут перераспределяться на другие категории, а (будут предназначаться) только для участников СВО и членов их семей", – уточнил он.
Ранее участник специальной военной операции рассказал РИА Новости Крым о проблемах с приемом справок в вузы Севастополя, где истребуются документы разных форм. Ситуацию комментировали в Министерстве науки и высшего образования РФ.
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