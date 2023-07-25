https://crimea.ria.ru/20230725/lgoty-dlya-detey-uchastnikov-svo-v-kolledzhakh-chto-ne-tak-v-sevastopole-1130280369.html

Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе

Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил "срочно разобраться" с ситуацией в колледжах и техникумах города, в которых при приеме документов на детей... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T09:12

2023-07-25T09:12

2023-07-25T09:12

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил "срочно разобраться" с ситуацией в колледжах и техникумах города, в которых при приеме документов на детей участников СВО повторно запрашивают справку, подтверждающую льготу для семьи, тогда как она уже есть в базе. Соответствующее распоряжение он дал на аппаратном совещании в правительстве.В ходе доклада замдиректора департамента образования и науки Севастополя Антон Ульянцев сообщил: если документы в техникум или колледж подают "новые дети, которые раньше не обучались", то от них "конечно требуют" предоставить справку, подтверждающую, что они как члены семьи участника СВО имеют право на льготу.По словам Развожаева, если ранее участник спецоперации или кто-то из его семьи уже предоставлял необходимую справку для получения другой какой бы то ни было льготы, то истребовать документ повторно – нонсенс.Соответствующее поручение он адресовал также директору департамента цифрового развития Севастополя Александре Осиповой.По словам Ульянцева, в Севастополе функционирует девять колледжей, подведомственных правительству города. Из них восемь подчиняются департаменту образования, и один – департаменту здравоохранения. В 2023/24 учебном году все они смогут принять 2 202 студента. Из них 241 место предусмотрено для детей из семей участников СВО (23 места в медицинском колледже, 218 – во всех остальных).Замдиректора профильного департамента отметил, что подать пакет документов можно лично, почтой России либо через Госуслуги.Ранее участник специальной военной операции рассказал РИА Новости Крым о проблемах с приемом справок в вузы Севастополя, где истребуются документы разных форм. Ситуацию комментировали в Министерстве науки и высшего образования РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО и их дети могут перевестись на бесплатное обучение в вузе Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя

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михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, высшее образование, среднее профессиональное образование в крыму, сво, крым, новости крыма