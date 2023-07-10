https://crimea.ria.ru/20230710/pochemu-spravka-uchastnika-svo-ne-rabotaet-v-vuzakh-sevastopolya-1129934019.html

Почему справка участника СВО "не работает" в вузах Севастополя

Почему справка участника СВО "не работает" в вузах Севастополя - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Почему справка участника СВО "не работает" в вузах Севастополя

Так называемая единая справка, удостоверяющая участие в специальной военной операции, утвержденная властями Севастополя, не дает права детям бойцов на льготы... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T19:38

2023-07-10T19:38

2023-07-10T19:38

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Так называемая единая справка, удостоверяющая участие в специальной военной операции, утвержденная властями Севастополя, не дает права детям бойцов на льготы при поступлении в вузы – ее здесь называют "филькиной грамотой" и требуют документ по форме, утвержденной Министерством науки и высшего образования России. При этом в разных вузах формы отличаются, что усложняет подачу документов и вносит путаницу. Так ли это - разбирался корреспондент РИА Новости Крым,"Филькина грамота" и сложные альтернативыО проблеме при подаче документов для поступления ребенка в вуз РИА Новости Крым рассказал участник специальной военной операции Дмитрий Г., находящийся на передовой в Запорожской области.В воинской части ему по рапорту выдали адресную справку той формы, которая ранее была утверждена правительством города. В Севастопольском государственном университете этот документ, по его словам, назвали "филькиной грамотой", потребовав другой, согласованный с Минобрнауки, а в Севастопольском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова заявили, что к упомянутой СевГУ справке нужно приложить еще одну."Была получена адресная справка. Супруга пошла сдавать (с сыном документы на поступление – ред.), и в СевГУ ей сказали, что это какая-то филькина грамота, что у них с Министерством обороны своя справка согласована, и она должна быть выдана на имя ребенка, без нее, мол, можете не приходить, или будет отказано в льготном поступлении. Она написала расписку, что найдет эту справку. А "Плеханов" дал еще одну справку, которую тоже надо принести. Они должны быть все", – рассказал офицер.Он отметил, что в их воинской части "вообще не в курсе, что такие справки надо делать". И если у него самого есть возможность позвонить, а иногда даже приехать, чтобы решить некоторые вопросы, то у других бойцов, простых солдат, такой возможности нет."И люди работают, стиснув зубы, находясь при этом на самой передовой, дальше некуда", – сказал Дмитрий.В полученном на его имя документе для предоставления в вузы – штамп войсковой части и подпись врио командира в/ч (есть в распоряжении редакции). В нем отмечается, что справка выдана "с целью получения мер социальной поддержки, предусмотренных декабрьским законом города Севастополя о соцподдержке участников СВО и их семей.Это не в нашей властиВ пресс-службе губернатора Севастополя поясняют: эта справка действует только на учреждения, которые находятся в зоне ведения местных властей. Вузы же замыкаются на федеральный центр."Все, что касается этой единой справки и предоставляемых по ней квот – это распространяется на наши подведомственные учреждения. То есть, если речь об образовательных организациях, то это профтехучилища. Высшие не в нашей власти, эти учебные заведения подчиняются федеральному ведомству, и они сами определяют перечень документов для поступающих", – пояснили в правительстве.Вузы не отказывают, но ждутПо словам ответственного секретаря приемной комиссии Севастопольского государственного университета Александра Митуса, утвержденный властями города документ не содержит нужной формулировки – той, что "была согласована Министерством обороны и Министерством науки и высшего образования".Он добавил, что в университете "пока никому не отказывают", но ждут. "То есть, мы их (абитуриентов – ред.) берем на специальную квоту. Просто просим принести нужную справку. Срок дали до 25 июля", – заключил он.Форма справки для вузов существуетВ Минобнрауки России на запрос РИА Новости Крым сообщили, что форма справки для вузов, согласованная с Министерством обороны РФ, существует и была направлена в образовательные учреждения, а соответствующие методические рекомендации переданы во все воинские части и военкоматы."Кроме того, принимается справка, содержащая ссылку на Указ президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268", – добавили в ведомстве. Льготы, которые дают право абитуриенту на поступление в вуз в рамках отдельной квоты, носят адресный характер, чем и обусловлено требование предоставлять дополнительный документ, отметили в Минобрнауки России. Выдают его в воинской части или комиссариате. "Справка по установленной форме выдается военным комиссариатом или воинской частью по месту военной службы участника специальной военной операции. Воинская часть выдает справки в отношении военнослужащих, проходящих военную службу в настоящее время, военный комиссариат – в отношении военнослужащих, которые демобилизованы, уволены в запас или погибли", – пояснили в министерстве. Там подтвердили, что в Севастопольском государственном университете с проблемой при подаче документов в рамках отдельной квоты столкнулись уже несколько абитуриентов. И отметили, что "образец формы справки опубликован в правилах приема, размещенных на сайте университета". Ранее сообщалось, что в Севастополе утверждена единая справка для предоставления льгот участникам специальной военной операции и членам их семей в Севастополе.Тогда председатель постоянного комитета по здравоохранению и соцполитике Татьяна Щербакова сообщила, что документ был разработан правительством и депутатами совместно с Минобороны России и Черноморским флотом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участникам СВО выделили первые 30 гектаров земли Правительство РФ увеличило оклады военным и силовикам

https://crimea.ria.ru/20230524/v-krymu-ustanovili-lgoty-dlya-uchastnikov-svo-1128934852.html

https://crimea.ria.ru/20230228/v-sevastopole-prinyali-zakon-dlya-uchastnikov-svo-1127247658.html

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, сво, севастопольский государственный университет (севгу), образование в крыму и севастополе, высшее образование, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), льгота, закон и право, общество