https://crimea.ria.ru/20230630/pravitelstvo-rf-uvelichilo-oklady-voennym-i-silovikam-1129742263.html

Правительство РФ увеличило оклады военным и силовикам

Правительство РФ увеличило оклады военным и силовикам - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Правительство РФ увеличило оклады военным и силовикам

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября 2023 года увеличится на 10,5%. Текст постановления, подписанного главой РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T17:25

2023-06-30T17:25

2023-06-30T17:25

правительство россии

михаил мишустин

вооруженные силы россии

новости

армия и флот

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128650092_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_28a61a51ceddfef097bc6071421d1ce9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября 2023 года увеличится на 10,5%. Текст постановления, подписанного главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.Помимо этого, на 10,5% вырастут оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.МВД также поручено учитывать это постановление при пересчете пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.В Севастополе участникам СВО выделили земельные участки в селе Осипенко Качинского муниципального округа. Общая площадь земли для героев и их семей – 30 гектаров. В Крыму этот процесс был запущен несколько месяцев назад.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участокЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, михаил мишустин, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости