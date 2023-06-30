Рейтинг@Mail.ru
Правительство РФ увеличило оклады военным и силовикам - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230630/pravitelstvo-rf-uvelichilo-oklady-voennym-i-silovikam-1129742263.html
Правительство РФ увеличило оклады военным и силовикам
Правительство РФ увеличило оклады военным и силовикам - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Правительство РФ увеличило оклады военным и силовикам
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября 2023 года увеличится на 10,5%. Текст постановления, подписанного главой РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T17:25
2023-06-30T17:25
правительство россии
михаил мишустин
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128650092_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_28a61a51ceddfef097bc6071421d1ce9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября 2023 года увеличится на 10,5%. Текст постановления, подписанного главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.Помимо этого, на 10,5% вырастут оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.МВД также поручено учитывать это постановление при пересчете пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.В Севастополе участникам СВО выделили земельные участки в селе Осипенко Качинского муниципального округа. Общая площадь земли для героев и их семей – 30 гектаров. В Крыму этот процесс был запущен несколько месяцев назад.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участокЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128650092_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_fd3c1315cafc92f8dc3ec3649b7fab1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство россии, михаил мишустин, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости
Правительство РФ увеличило оклады военным и силовикам

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур увеличат на 10,5%

17:25 30.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенная служба
Военная служба - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября 2023 года увеличится на 10,5%. Текст постановления, подписанного главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.
"Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в постановлении.
Помимо этого, на 10,5% вырастут оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
МВД также поручено учитывать это постановление при пересчете пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.
В Севастополе участникам СВО выделили земельные участки в селе Осипенко Качинского муниципального округа. Общая площадь земли для героев и их семей – 30 гектаров. В Крыму этот процесс был запущен несколько месяцев назад.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок
Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где
Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки
 
Правительство РоссииМихаил МишустинВооруженные силы РоссииНовостиАрмия и флотМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителей
19:27Дешевые займы и ОСАГО онлайн: что ждет россиян в июле
18:52Во Владимирском соборе Херсонеса будут проводиться экскурсии
18:17Сел пьяным за руль: в Крыму осудили сбившего пешехода водителя
17:45Как в Крыму спасают краснокнижных грифов и белоголовых сипов - видео
17:25Правительство РФ увеличило оклады военным и силовикам
17:01Путин присвоил артполку в Крыму звание гвардейского
16:50Где в Крыму холодное море
16:41Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ
16:33Крымчанин изрезал товарища строительным ножом - приговор суда
15:33Уничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУ
14:55Аксенов и Гладков навестили белгородских детей в Евпатории
14:15Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемников
13:26Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – Лавров
13:05На Украине заочно осудили врио главы Запорожской области Балицкого
12:42В Севастополе участникам СВО выделили первые 30 гектаров земли
12:15Россия из всех передряг выходит более сильной
11:39Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине - сводка за сутки
11:15Белгородскую область обстреливают из артиллерии и минометов
10:25ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядов
Лента новостейМолния