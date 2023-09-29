https://crimea.ria.ru/20230929/rodnye-pogibshikh-boytsov-svo-smogut-poluchat-udostovereniya-edinogo-obraztsa-1131750608.html
Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца
Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца
Родственники погибших участников специальной военной операции смогут получать в военкоматах удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и права на... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T16:16
2023-09-29T16:16
2023-09-29T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Родственники погибших участников специальной военной операции смогут получать в военкоматах удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и права на полагающиеся по закону льготы и выплаты, соответствующее постановление было принято правительством РФ.Кабмин внес изменения в пункт 2 инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий."Абзац четвертый пункта 2 инструкции <...> изложить в следующей редакции: "гражданам, являющимся членами семей военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г., - военными комиссариатами", - говорится в документе.Теперь мера распространяется на родственников бойцов, заключивших контракт (или имевших другие правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России, и погибших в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Родственникам погибших бойцов положены права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законом "О ветеранах", включая ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца.В начале июня аналогичный порядок выдачи удостоверений был утвержден для семей добровольцев, погибших в ходе СВО.
https://crimea.ria.ru/20230929/putin-poruchil-vyrovnyat-sotsgarantii-dlya-vsekh-uchastnikov-svo-1131739161.html
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новости сво, общество, закон и право, армия и флот, вооруженные силы россии
Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца
Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца - постановление
16:16 29.09.2023 (обновлено: 16:42 29.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Родственники погибших участников специальной военной операции смогут получать в военкоматах удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и права на полагающиеся по закону льготы и выплаты, соответствующее постановление было принято правительством РФ.
Кабмин внес изменения в пункт 2 инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий.
"Абзац четвертый пункта 2 инструкции <...> изложить в следующей редакции: "гражданам, являющимся членами семей военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г., - военными комиссариатами", - говорится в документе.
Теперь мера распространяется на родственников бойцов, заключивших контракт (или имевших другие правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России, и погибших в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Родственникам погибших бойцов положены права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законом "О ветеранах", включая ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца.
В начале июня аналогичный порядок выдачи удостоверений был утвержден для семей добровольцев, погибших в ходе СВО.