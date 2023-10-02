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Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин
Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин
Бюджет РФ в 2024 году и плановых периодах двух следующих лет будет сбалансированным, первостепенно направленным на исполнение социальных обязательств перед... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T11:01
2023-10-02T11:40
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Бюджет РФ в 2024 году и плановых периодах двух следующих лет будет сбалансированным, первостепенно направленным на исполнение социальных обязательств перед людьми, в частности, это развитие медицины, образования, промышленности, субсидирование ипотечных программ, сообщает пресс-служба Кабина со ссылкой на главу российского правительства Михаила Мишустина.По словам премьера, правительство также продолжит субсидировать ставки по ипотекам многодетным семьям, выплачивать единое пособие нуждающимся беременным женщинам и родителям детей до 17 лет. В 2024 году планируется строительство и капремонт школ, обеспечение горячим питанием учеников младших классов, выплаты за классное руководство, предусмотрено финансирование строительства кампусов мирового уровня.В соответствии с задачей, поставленной Президентом по достижению технологического суверенитета, будут направлены ресурсы на развитие промышленности, в том числе на авиастроение, беспилотные авиационные системы, станко- и судостроение, радиоэлектронику, модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когдаСредний размер пенсии будет увеличен – проектК деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года
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михаил мишустин, федеральный бюджет, новости, экономика, россия, общество
Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин

Мишустин: бюджет РФ сбалансирован и социально направлен

11:01 02.10.2023 (обновлено: 11:40 02.10.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Бюджет РФ в 2024 году и плановых периодах двух следующих лет будет сбалансированным, первостепенно направленным на исполнение социальных обязательств перед людьми, в частности, это развитие медицины, образования, промышленности, субсидирование ипотечных программ, сообщает пресс-служба Кабина со ссылкой на главу российского правительства Михаила Мишустина.
"Будет профинансировано строительство и ремонт медучреждений. Помощь получат пациенты с сахарным диабетом и онкологией. В ближайшие три года более триллиона рублей выделят на лекарственное обеспечение граждан, в том числе пациентов с социально значимыми заболеваниями и детей с тяжелыми, редкими болезнями", - цитирует пресс-служба Мишустина по итогам совещания с вице-премьерами.
По словам премьера, правительство также продолжит субсидировать ставки по ипотекам многодетным семьям, выплачивать единое пособие нуждающимся беременным женщинам и родителям детей до 17 лет. В 2024 году планируется строительство и капремонт школ, обеспечение горячим питанием учеников младших классов, выплаты за классное руководство, предусмотрено финансирование строительства кампусов мирового уровня.
В соответствии с задачей, поставленной Президентом по достижению технологического суверенитета, будут направлены ресурсы на развитие промышленности, в том числе на авиастроение, беспилотные авиационные системы, станко- и судостроение, радиоэлектронику, модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры страны.
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