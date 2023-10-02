https://crimea.ria.ru/20231002/kuda-napravyat-byudzhetnye-dengi-v-2024-godu---mishustin-1131793699.html

Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин

Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин

Бюджет РФ в 2024 году и плановых периодах двух следующих лет будет сбалансированным, первостепенно направленным на исполнение социальных обязательств перед... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T11:01

2023-10-02T11:01

2023-10-02T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Бюджет РФ в 2024 году и плановых периодах двух следующих лет будет сбалансированным, первостепенно направленным на исполнение социальных обязательств перед людьми, в частности, это развитие медицины, образования, промышленности, субсидирование ипотечных программ, сообщает пресс-служба Кабина со ссылкой на главу российского правительства Михаила Мишустина.По словам премьера, правительство также продолжит субсидировать ставки по ипотекам многодетным семьям, выплачивать единое пособие нуждающимся беременным женщинам и родителям детей до 17 лет. В 2024 году планируется строительство и капремонт школ, обеспечение горячим питанием учеников младших классов, выплаты за классное руководство, предусмотрено финансирование строительства кампусов мирового уровня.В соответствии с задачей, поставленной Президентом по достижению технологического суверенитета, будут направлены ресурсы на развитие промышленности, в том числе на авиастроение, беспилотные авиационные системы, станко- и судостроение, радиоэлектронику, модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когдаСредний размер пенсии будет увеличен – проектК деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года

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2023

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михаил мишустин, федеральный бюджет, новости, экономика, россия, общество