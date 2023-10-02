https://crimea.ria.ru/20231002/kuda-napravyat-byudzhetnye-dengi-v-2024-godu---mishustin-1131793699.html
Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин
Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин
Бюджет РФ в 2024 году и плановых периодах двух следующих лет будет сбалансированным, первостепенно направленным на исполнение социальных обязательств перед... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T11:01
2023-10-02T11:01
2023-10-02T11:40
михаил мишустин
федеральный бюджет
новости
экономика
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131556344_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_3bd793c386b7a6da5c08022c19192d9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Бюджет РФ в 2024 году и плановых периодах двух следующих лет будет сбалансированным, первостепенно направленным на исполнение социальных обязательств перед людьми, в частности, это развитие медицины, образования, промышленности, субсидирование ипотечных программ, сообщает пресс-служба Кабина со ссылкой на главу российского правительства Михаила Мишустина.По словам премьера, правительство также продолжит субсидировать ставки по ипотекам многодетным семьям, выплачивать единое пособие нуждающимся беременным женщинам и родителям детей до 17 лет. В 2024 году планируется строительство и капремонт школ, обеспечение горячим питанием учеников младших классов, выплаты за классное руководство, предусмотрено финансирование строительства кампусов мирового уровня.В соответствии с задачей, поставленной Президентом по достижению технологического суверенитета, будут направлены ресурсы на развитие промышленности, в том числе на авиастроение, беспилотные авиационные системы, станко- и судостроение, радиоэлектронику, модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когдаСредний размер пенсии будет увеличен – проектК деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131556344_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_c4e26a344bfd3ff2e46c332db3f337b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, федеральный бюджет, новости, экономика, россия, общество
Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин
Мишустин: бюджет РФ сбалансирован и социально направлен
11:01 02.10.2023 (обновлено: 11:40 02.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Бюджет РФ в 2024 году и плановых периодах двух следующих лет будет сбалансированным, первостепенно направленным на исполнение социальных обязательств перед людьми, в частности, это развитие медицины, образования, промышленности, субсидирование ипотечных программ, сообщает пресс-служба Кабина со ссылкой на главу российского правительства Михаила Мишустина.
"Будет профинансировано строительство и ремонт медучреждений. Помощь получат пациенты с сахарным диабетом и онкологией. В ближайшие три года более триллиона рублей выделят на лекарственное обеспечение граждан, в том числе пациентов с социально значимыми заболеваниями и детей с тяжелыми, редкими болезнями", - цитирует пресс-служба Мишустина по итогам совещания с вице-премьерами.
По словам премьера, правительство также продолжит субсидировать ставки по ипотекам многодетным семьям, выплачивать единое пособие нуждающимся беременным женщинам и родителям детей до 17 лет. В 2024 году планируется строительство и капремонт школ, обеспечение горячим питанием учеников младших классов, выплаты за классное руководство, предусмотрено финансирование строительства кампусов мирового уровня.
В соответствии с задачей, поставленной Президентом по достижению технологического суверенитета, будут направлены ресурсы на развитие промышленности, в том числе на авиастроение, беспилотные авиационные системы, станко- и судостроение, радиоэлектронику, модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры страны.
Читайте также на РИА Новости Крым: