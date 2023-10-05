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Мир больше не готов подчиняться Западу – Путин - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Мир больше не готов подчиняться Западу – Путин
Мир больше не готов подчиняться Западу – Путин - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Мир больше не готов подчиняться Западу – Путин
Мир больше не готов подчиняться и жертвовать своими интересами во имя Запада, любые попытки ограничить страны или народы от любых благ должны рассматриваться... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T17:56
2023-10-05T17:56
владимир путин (политик)
россия
политика
общество
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Мир больше не готов подчиняться и жертвовать своими интересами во имя Запада, любые попытки ограничить страны или народы от любых благ должны рассматриваться как акт агрессии, завил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".Он также отметил, что никто больше в мире не готов подчиняться и ставить собственные интересы и нужды в зависимость от более богатых и влиятельных стран."Это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединился всех наших друзей и коллег", - заявил президент.Путин подчеркнул, что Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, но и жесткому противодействию к тем, кто исповедует принципы диктата и насилия."Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится", - заключил глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВОНовая концепция внешней политики России: основные положенияНазвана главная ошибка Запада в отношении остального мира
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владимир путин (политик), россия, политика, общество, безопасность, новости
Мир больше не готов подчиняться Западу – Путин

Путин: прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится

17:56 05.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Мир больше не готов подчиняться и жертвовать своими интересами во имя Запада, любые попытки ограничить страны или народы от любых благ должны рассматриваться как акт агрессии, завил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".
"Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности, и готовы полагаться на себя. И это преумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться, как акт агрессии. Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран - это абсолютно объективный фактор", - убежден российский лидер
Он также отметил, что никто больше в мире не готов подчиняться и ставить собственные интересы и нужды в зависимость от более богатых и влиятельных стран.
"Это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединился всех наших друзей и коллег", - заявил президент.
Путин подчеркнул, что Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, но и жесткому противодействию к тем, кто исповедует принципы диктата и насилия.
"Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится", - заключил глава государства.
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