https://crimea.ria.ru/20231005/mir-bolshe-ne-gotov-podchinyatsya-zapadu--putin-1131881484.html

Мир больше не готов подчиняться Западу – Путин

Мир больше не готов подчиняться Западу – Путин - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Мир больше не готов подчиняться Западу – Путин

Мир больше не готов подчиняться и жертвовать своими интересами во имя Запада, любые попытки ограничить страны или народы от любых благ должны рассматриваться... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T17:56

2023-10-05T17:56

2023-10-05T17:56

владимир путин (политик)

россия

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общество

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Мир больше не готов подчиняться и жертвовать своими интересами во имя Запада, любые попытки ограничить страны или народы от любых благ должны рассматриваться как акт агрессии, завил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".Он также отметил, что никто больше в мире не готов подчиняться и ставить собственные интересы и нужды в зависимость от более богатых и влиятельных стран."Это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединился всех наших друзей и коллег", - заявил президент.Путин подчеркнул, что Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, но и жесткому противодействию к тем, кто исповедует принципы диктата и насилия."Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится", - заключил глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВОНовая концепция внешней политики России: основные положенияНазвана главная ошибка Запада в отношении остального мира

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, общество, безопасность, новости