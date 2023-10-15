https://crimea.ria.ru/20231015/zachem-ukraine-totalnaya-mobilizatsiya-ekspert-otsenil-masshtaby-poter-vsu-1132107519.html
Зачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУ
Зачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Зачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУ
В боях за Артемовск Украина потеряла огромное количество кадровых офицеров и сержантов. В целом, по разным оценкам, потери ВСУ составляют от 150 до 300 тысяч... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T19:37
2023-10-15T19:37
2023-10-15T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В боях за Артемовск Украина потеряла огромное количество кадровых офицеров и сержантов. В целом, по разным оценкам, потери ВСУ составляют от 150 до 300 тысяч человек. Кадровый потенциал истощается, и с этим связано ужесточение мер по мобилизации гражданского населения. Такие факты в интервью РИА Новости Крым привел военный волонтер и политолог Алексей Живов."Украинская армия состоит из двух выраженных частей, это кадровые войска и непосредственно штурмовые части, терроборона, то есть те, кого непосредственно посылают в окопы. Кого не жалко, в общем. Кадровые части у них выбиваются эпизодически, например, очень много они потеряли в боях за Артемовск (Бахмут) сержантов и офицеров. А в штурмовых частях, состоящих из мобилизованных и терробороны, гибнет в три раза больше", - говорит он.По словам эксперта, количество выбывших из строя по ранению обычно коррелирует с числом убитых.При этом мобилизационный резерв на Украине в лучшие времена составлял примерно 3 – 4 тысячи человек, уточнил Алексей Живов.По статистике, недавно озвученной спикером украинской госпогранслужбы Андреем Демченко, за попытку незаконно выехать из Украины, уклоняясь от мобилизации, с февраля прошлого года было задержано 22 тысячи человек."За время военного положения на зеленом участке границы задержано около 15,8 тысячи человек, еще 6,8 тысячи человек выявлено в пунктах пропуска, когда пытались выехать по поддельным документам. Каждые сутки пограничники задерживают 20-30 человек, пытающихся незаконно пересечь границу", - цитирует Демченко РИА Новости.Пограничники Украины выявили 280 групп, "помогающих" мужчинам призывного возраста выезжать из страны. Это закономерно, говорит Живов: чем жестче у них принципы мобилизации, чем больше хватают людей на улицах, тем выше взятка за уклонение.Мобилизация на Украине будет ужесточаться из-за дефицита солдат на передовой, написал в своем Telegram-канале экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, протяженность линии фронта и продолжение бесплодного контрнатсупления требуют все больше жертв.При этом население страны, по данным Николая Азарова, сократилось до 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев. Трудоспособная молодежь массово покидает страну.Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Арестовича* и сафари военкомов: что там у соседей?Где будут служить срочники осеннего призыва из КрымаВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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Зачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУ
В украинской армии кадровый голод: потери погибшими и ранеными достигли уже полумиллиона
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым.
В боях за Артемовск Украина потеряла огромное количество кадровых офицеров и сержантов. В целом, по разным оценкам, потери ВСУ составляют от 150 до 300 тысяч человек. Кадровый потенциал истощается, и с этим связано ужесточение мер по мобилизации гражданского населения. Такие факты в интервью РИА Новости Крым
привел военный волонтер и политолог Алексей Живов.
"Украинская армия состоит из двух выраженных частей, это кадровые войска и непосредственно штурмовые части, терроборона, то есть те, кого непосредственно посылают в окопы. Кого не жалко, в общем. Кадровые части у них выбиваются эпизодически, например, очень много они потеряли в боях за Артемовск (Бахмут) сержантов и офицеров. А в штурмовых частях, состоящих из мобилизованных и терробороны, гибнет в три раза больше", - говорит он.
По словам эксперта, количество выбывших из строя по ранению обычно коррелирует с числом убитых.
"Разные оценки потерь украинской армии колеблются от 150 до 300 тысяч человек погибшими и, следовательно, не меньше количество покалеченных, которые уже не смогут вернуться в армию. То есть речь идет о минимум 300 тысяч человек убитыми, а скорее всего, даже более полумиллиона. Это при том, что численность всей армии на Украине сейчас – это порядка миллиона человек", - подчеркивает эксперт.
При этом мобилизационный резерв на Украине в лучшие времена составлял примерно 3 – 4 тысячи человек, уточнил Алексей Живов.
По статистике, недавно озвученной спикером украинской госпогранслужбы Андреем Демченко, за попытку незаконно выехать из Украины, уклоняясь от мобилизации, с февраля прошлого года было задержано 22 тысячи человек.
"За время военного положения на зеленом участке границы задержано около 15,8 тысячи человек, еще 6,8 тысячи человек выявлено в пунктах пропуска, когда пытались выехать по поддельным документам. Каждые сутки пограничники задерживают 20-30 человек, пытающихся незаконно пересечь границу", - цитирует Демченко РИА Новости.
Пограничники Украины выявили 280 групп, "помогающих" мужчинам призывного возраста выезжать из страны. Это закономерно, говорит Живов: чем жестче у них принципы мобилизации, чем больше хватают людей на улицах, тем выше взятка за уклонение.
"Богатые откупаются, в том числе и уезжают за рубеж, а бедных хватают и воюют ими. Сейчас уже пошли разговоры о том, что надо женщин на фронт мобилизовать, пока в качестве медиков, но вполне возможно, что будут пробовать их привлекать и в качестве штурмовиков", - заявил Алексей Живов.
Мобилизация на Украине будет ужесточаться из-за дефицита солдат
на передовой, написал в своем Telegram-канале экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, протяженность линии фронта и продолжение бесплодного контрнатсупления требуют все больше жертв.
При этом население страны, по данным Николая Азарова, сократилось до 23 млн человек
, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев. Трудоспособная молодежь массово покидает страну.
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