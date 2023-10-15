https://crimea.ria.ru/20231015/zachem-ukraine-totalnaya-mobilizatsiya-ekspert-otsenil-masshtaby-poter-vsu-1132107519.html

Зачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУ

Зачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Зачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУ

В боях за Артемовск Украина потеряла огромное количество кадровых офицеров и сержантов. В целом, по разным оценкам, потери ВСУ составляют от 150 до 300 тысяч... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T19:37

2023-10-15T19:37

2023-10-15T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В боях за Артемовск Украина потеряла огромное количество кадровых офицеров и сержантов. В целом, по разным оценкам, потери ВСУ составляют от 150 до 300 тысяч человек. Кадровый потенциал истощается, и с этим связано ужесточение мер по мобилизации гражданского населения. Такие факты в интервью РИА Новости Крым привел военный волонтер и политолог Алексей Живов."Украинская армия состоит из двух выраженных частей, это кадровые войска и непосредственно штурмовые части, терроборона, то есть те, кого непосредственно посылают в окопы. Кого не жалко, в общем. Кадровые части у них выбиваются эпизодически, например, очень много они потеряли в боях за Артемовск (Бахмут) сержантов и офицеров. А в штурмовых частях, состоящих из мобилизованных и терробороны, гибнет в три раза больше", - говорит он.По словам эксперта, количество выбывших из строя по ранению обычно коррелирует с числом убитых.При этом мобилизационный резерв на Украине в лучшие времена составлял примерно 3 – 4 тысячи человек, уточнил Алексей Живов.По статистике, недавно озвученной спикером украинской госпогранслужбы Андреем Демченко, за попытку незаконно выехать из Украины, уклоняясь от мобилизации, с февраля прошлого года было задержано 22 тысячи человек."За время военного положения на зеленом участке границы задержано около 15,8 тысячи человек, еще 6,8 тысячи человек выявлено в пунктах пропуска, когда пытались выехать по поддельным документам. Каждые сутки пограничники задерживают 20-30 человек, пытающихся незаконно пересечь границу", - цитирует Демченко РИА Новости.Пограничники Украины выявили 280 групп, "помогающих" мужчинам призывного возраста выезжать из страны. Это закономерно, говорит Живов: чем жестче у них принципы мобилизации, чем больше хватают людей на улицах, тем выше взятка за уклонение.Мобилизация на Украине будет ужесточаться из-за дефицита солдат на передовой, написал в своем Telegram-канале экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, протяженность линии фронта и продолжение бесплодного контрнатсупления требуют все больше жертв.При этом население страны, по данным Николая Азарова, сократилось до 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев. Трудоспособная молодежь массово покидает страну.Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Арестовича* и сафари военкомов: что там у соседей?Где будут служить срочники осеннего призыва из КрымаВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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