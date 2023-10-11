https://crimea.ria.ru/20231011/strategicheskoe-porazhenie-azarov-ozvuchil-pechalnyy-prognoz-dlya-ukraintsev-1131996684.html

Стратегическое поражение: Азаров озвучил печальный прогноз для украинцев

Стратегическое поражение: Азаров озвучил печальный прогноз для украинцев - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Стратегическое поражение: Азаров озвучил печальный прогноз для украинцев

Мобилизация на Украине будет ужесточаться из-за роста дефицита солдат на передовой и испытываемых ВСУ трудностей с пополнением войск. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T10:24

2023-10-11T10:24

2023-10-11T10:24

николай азаров

всу (вооруженные силы украины)

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Мобилизация на Украине будет ужесточаться из-за роста дефицита солдат на передовой и испытываемых ВСУ трудностей с пополнением войск. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.О том, что каждый украинец должен быть готов пройти службу в рядах ВСУ и отправиться на фронт, заявляют и представители минобороны Украины, отметил он.В то же время, по словам экс-премьера, молодые украинцы готовы на все, чтобы избежать мобилизации, вплоть до того, чтобы "заклеймить себя предателями", только бы не идти воевать"Из-за того, что мотивация у украинцев снизилась, соответственно, киевскому режиму потребуется больше людей в заградотряды и для наблюдения за отправленными на фронт "добровольцами", - заключил политик.Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что порядок мобилизации в стране будет ужесточаться. По его словам, если этого не сделать, ВСУ "не выживут". Он добавил, что работодатели будут ограничивать в приеме на работу людей, которые не состоят на учете в военкомате, наладится учет, и "придется идти многим, если не всем". Арестович* также выразил уверенность, против скрывающихся от мобилизации на Украине будут применять все более жесткие методы.В сентябре министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами.*включен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский отпускает насильников и воровМарионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погодуАрмия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации

https://crimea.ria.ru/20231005/putin-nazval-poteri-vsu-s-nachala-kontrnastupa-1131882073.html

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