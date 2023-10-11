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Стратегическое поражение: Азаров озвучил печальный прогноз для украинцев - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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Стратегическое поражение: Азаров озвучил печальный прогноз для украинцев
Стратегическое поражение: Азаров озвучил печальный прогноз для украинцев - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Стратегическое поражение: Азаров озвучил печальный прогноз для украинцев
Мобилизация на Украине будет ужесточаться из-за роста дефицита солдат на передовой и испытываемых ВСУ трудностей с пополнением войск. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T10:24
2023-10-11T10:24
николай азаров
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
украина
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Мобилизация на Украине будет ужесточаться из-за роста дефицита солдат на передовой и испытываемых ВСУ трудностей с пополнением войск. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.О том, что каждый украинец должен быть готов пройти службу в рядах ВСУ и отправиться на фронт, заявляют и представители минобороны Украины, отметил он.В то же время, по словам экс-премьера, молодые украинцы готовы на все, чтобы избежать мобилизации, вплоть до того, чтобы "заклеймить себя предателями", только бы не идти воевать"Из-за того, что мотивация у украинцев снизилась, соответственно, киевскому режиму потребуется больше людей в заградотряды и для наблюдения за отправленными на фронт "добровольцами", - заключил политик.Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что порядок мобилизации в стране будет ужесточаться. По его словам, если этого не сделать, ВСУ "не выживут". Он добавил, что работодатели будут ограничивать в приеме на работу людей, которые не состоят на учете в военкомате, наладится учет, и "придется идти многим, если не всем". Арестович* также выразил уверенность, против скрывающихся от мобилизации на Украине будут применять все более жесткие методы.В сентябре министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами.*включен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский отпускает насильников и воровМарионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погодуАрмия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации
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николай азаров, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, украина, новости, новости сво
Стратегическое поражение: Азаров озвучил печальный прогноз для украинцев

Экс-премьер Украины Азаров: мобилизация украинцев будет ужесточаться

10:24 11.10.2023
 
© AP Photo LIBKOSПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo LIBKOS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Мобилизация на Украине будет ужесточаться из-за роста дефицита солдат на передовой и испытываемых ВСУ трудностей с пополнением войск. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требуют большой численности военных. Лето обернулось стратегическим поражением ВСУ, и Киеву придется мобилизовать еще больше солдат. Параллельно с призывом киевский режим пытается найти юридические механизмы для возвращения и наказания военнообязанных, которые выехали за рубеж", – написал Азаров в своем Telegram-канале.
О том, что каждый украинец должен быть готов пройти службу в рядах ВСУ и отправиться на фронт, заявляют и представители минобороны Украины, отметил он.
В то же время, по словам экс-премьера, молодые украинцы готовы на все, чтобы избежать мобилизации, вплоть до того, чтобы "заклеймить себя предателями", только бы не идти воевать
"Из-за того, что мотивация у украинцев снизилась, соответственно, киевскому режиму потребуется больше людей в заградотряды и для наблюдения за отправленными на фронт "добровольцами", - заключил политик.
Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что порядок мобилизации в стране будет ужесточаться. По его словам, если этого не сделать, ВСУ "не выживут". Он добавил, что работодатели будут ограничивать в приеме на работу людей, которые не состоят на учете в военкомате, наладится учет, и "придется идти многим, если не всем". Арестович* также выразил уверенность, против скрывающихся от мобилизации на Украине будут применять все более жесткие методы.
В сентябре министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами.
*включен в список террористов и экстремистов
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