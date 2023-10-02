https://crimea.ria.ru/20231002/nezalezhna-demografiya-naselenie-ukrainy-sokratilos-do-23-mln-chelovek-1131798442.html

"Незалэжна" демография: население Украины сократилось до 23 млн человек

"Незалэжна" демография: население Украины сократилось до 23 млн человек - РИА Новости Крым, 02.10.2023

"Незалэжна" демография: население Украины сократилось до 23 млн человек

Население Украины сократилось до 23 млн человек, сообщил в понедельник экс-премьер-министр страны Николай Азаров со ссылкой на данные украинской государственной РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T22:27

2023-10-02T22:27

2023-10-02T21:22

николай азаров

украина

новости

демография

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Население Украины сократилось до 23 млн человек, сообщил в понедельник экс-премьер-министр страны Николай Азаров со ссылкой на данные украинской государственной миграционной службы.При этом он подчеркнул, что кураторов киевского режима – ЕС И США – не интересуют ни человеческие, ни экономические проблемы страны.Ранее текущую демографическую ситуацию на Украине оценил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его подсчетам, численность населения на подконтрольной Киеву территории сейчас составляет не более 19,7 млн человек. При этом в 2001 году, по данным переписи населения, на Украине проживало около 48,5 млн человек, а в феврале 2022 года "Украинский институт будущего" насчитал 37,6 млн украинцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил АзаровКрах медицины и биолаборатории на Украине: эксперты оценили последствияКогда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева

украина

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николай азаров, украина, новости, демография