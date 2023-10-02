"Незалэжна" демография: население Украины сократилось до 23 млн человек
Азаров: на территории Украины осталось 23 миллиона человек
© AP Photo Andreea AlexandruУкраинские беженцы
© AP Photo Andreea Alexandru
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Население Украины сократилось до 23 млн человек, сообщил в понедельник экс-премьер-министр страны Николай Азаров со ссылкой на данные украинской государственной миграционной службы.
"На территории страны осталось 23 млн. человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн. украинцев. Украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну", – написал Азаров в своем Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что кураторов киевского режима – ЕС И США – не интересуют ни человеческие, ни экономические проблемы страны.
"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка планирует в течение нескольких лет продолжать оказывать финансовую помощь Киеву, чтобы не позволить России занять новые территории Украины и в конечном счете оказать большее давление на НАТО. Вот вам и курс на НАТО и дружба с ЕС. Они попросту уничтожают Украину в своих интересах", – констатировал политик.
Ранее текущую демографическую ситуацию на Украине оценил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его подсчетам, численность населения на подконтрольной Киеву территории сейчас составляет не более 19,7 млн человек. При этом в 2001 году, по данным переписи населения, на Украине проживало около 48,5 млн человек, а в феврале 2022 года "Украинский институт будущего" насчитал 37,6 млн украинцев.
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