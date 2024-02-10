https://crimea.ria.ru/20240210/v-rossii-sozdali-umnyy-udarnyy-dron-s-avtomaticheskim-navedeniem-na-tsel-1134842979.html
В России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видео
В России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видео - РИА Новости Крым, 10.02.2024
В России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видео
Предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники для Вооруженных сил России, наращивают производство, используя полученный на СВО опыт... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T09:19
2024-02-10T09:19
2024-02-10T09:27
министерство обороны рф
сергей шойгу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники для Вооруженных сил России, наращивают производство, используя полученный на СВО опыт для модернизации. Работу концернов, выполняющих гособоронзаказ, проверил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа в Удмуртии. Умные дроныОдни из новых образцов разведывательных и ударных дронов, которые были доработаны с учетом опыта спецоперации, создаются компанией, выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.Один из них - барражирующий боеприпас, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло". Беспилотник при помощи головки самонаведения распознает и захватывает назначенную для поражения цель."Мы сейчас отрабатываем систему автоматического наведения. По координатам он уже работает", - сказал представитель завода, демонстрируя новый ударный беспилотник на видео, опубликованном в Telegram Минобороны.При этом на предприятии планируют связать все изделия в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме."Живучие" БПЛАНовые цеха работают и на предприятиях концерна "Калашников". Производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1", управляемых артиллерийских снарядов "Китолов-2", зенитных управляемых ракет "Стрела", возросло в два раза. А новые композитные материалы существенно повысили их "живучесть".Теперь предприятие приступит к производству зенитных управляемых ракет, которые крайне востребованы."Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики – нефть, газ, переработка – должны защитить этим изделием", – подчеркнул Сергей Шойгу.Кроме того, в работе ведущих предприятий и разработка БПЛА самолетного и вертолетного типа. Дроны при помощи уникальной программы могут быть обучаемы и повысить квалификации расчетов БПЛА для работы в боевых условиях."Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется "решение поступивших в ходе СВО задач". Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания. Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею ввиду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", – отметил Сергей Шойгу в ходе совещания, после чего поставил руководству предприятий задачи по наращиванию темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома ПлесецкБойцы "Западной" группировки войск прорывают оборону ВСУ - ШойгуРакетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги – Путин
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Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии показали российский ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель
Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии показали российский ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель
2024-02-10T09:19
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министерство обороны рф, сергей шойгу, беспилотник (бпла, дрон), военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, оружие, видео
В России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видео
Шойгу показали российский ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель
09:19 10.02.2024 (обновлено: 09:27 10.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники для Вооруженных сил России, наращивают производство, используя полученный на СВО опыт для модернизации. Работу концернов, выполняющих гособоронзаказ, проверил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа в Удмуртии.
Умные дроны
Одни из новых образцов разведывательных и ударных дронов, которые были доработаны с учетом опыта спецоперации, создаются компанией, выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.
Один из них - барражирующий боеприпас, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло". Беспилотник при помощи головки самонаведения распознает и захватывает назначенную для поражения цель.
"Мы сейчас отрабатываем систему автоматического наведения. По координатам он уже работает", - сказал представитель завода, демонстрируя новый ударный беспилотник на видео, опубликованном в Telegram Минобороны.
При этом на предприятии планируют связать все изделия в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме.
"Живучие" БПЛА
Новые цеха работают и на предприятиях концерна "Калашников". Производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1", управляемых артиллерийских снарядов "Китолов-2", зенитных управляемых ракет "Стрела", возросло в два раза. А новые композитные материалы существенно повысили их "живучесть".
Теперь предприятие приступит к производству зенитных управляемых ракет, которые крайне востребованы.
"Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики – нефть, газ, переработка – должны защитить этим изделием", – подчеркнул Сергей Шойгу.
Кроме того, в работе ведущих предприятий и разработка БПЛА самолетного и вертолетного типа. Дроны при помощи уникальной программы могут быть обучаемы и повысить квалификации расчетов БПЛА для работы в боевых условиях.
"Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется "решение поступивших в ходе СВО задач". Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания. Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею ввиду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", – отметил Сергей Шойгу в ходе совещания, после чего поставил руководству предприятий задачи по наращиванию темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.
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