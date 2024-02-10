https://crimea.ria.ru/20240210/v-rossii-sozdali-umnyy-udarnyy-dron-s-avtomaticheskim-navedeniem-na-tsel-1134842979.html

В России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видео

В России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видео - РИА Новости Крым, 10.02.2024

В России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видео

Предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники для Вооруженных сил России, наращивают производство, используя полученный на СВО опыт... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T09:19

2024-02-10T09:19

2024-02-10T09:27

министерство обороны рф

сергей шойгу

беспилотник (бпла, дрон)

военно-промышленный комплекс (впк)

оборонно-промышленный комплекс россии

вооруженные силы россии

новости

армия и флот

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0a/1134842867_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_40d71d7233d5400b58d5067798499cb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники для Вооруженных сил России, наращивают производство, используя полученный на СВО опыт для модернизации. Работу концернов, выполняющих гособоронзаказ, проверил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа в Удмуртии. Умные дроныОдни из новых образцов разведывательных и ударных дронов, которые были доработаны с учетом опыта спецоперации, создаются компанией, выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.Один из них - барражирующий боеприпас, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло". Беспилотник при помощи головки самонаведения распознает и захватывает назначенную для поражения цель."Мы сейчас отрабатываем систему автоматического наведения. По координатам он уже работает", - сказал представитель завода, демонстрируя новый ударный беспилотник на видео, опубликованном в Telegram Минобороны.При этом на предприятии планируют связать все изделия в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме."Живучие" БПЛАНовые цеха работают и на предприятиях концерна "Калашников". Производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1", управляемых артиллерийских снарядов "Китолов-2", зенитных управляемых ракет "Стрела", возросло в два раза. А новые композитные материалы существенно повысили их "живучесть".Теперь предприятие приступит к производству зенитных управляемых ракет, которые крайне востребованы."Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики – нефть, газ, переработка – должны защитить этим изделием", – подчеркнул Сергей Шойгу.Кроме того, в работе ведущих предприятий и разработка БПЛА самолетного и вертолетного типа. Дроны при помощи уникальной программы могут быть обучаемы и повысить квалификации расчетов БПЛА для работы в боевых условиях."Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется "решение поступивших в ходе СВО задач". Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания. Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею ввиду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", – отметил Сергей Шойгу в ходе совещания, после чего поставил руководству предприятий задачи по наращиванию темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома ПлесецкБойцы "Западной" группировки войск прорывают оборону ВСУ - ШойгуРакетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги – Путин

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии показали российский ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии показали российский ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель 2024-02-10T09:19 true PT2M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, беспилотник (бпла, дрон), военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, оружие, видео