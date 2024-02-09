https://crimea.ria.ru/20240209/boytsy-zapadnoy-gruppirovki-voysk-proryvayut-oboronu-vsu---shoygu-1134816882.html

Бойцы "Западной" группировки войск прорывают оборону ВСУ - Шойгу

Бойцы "Западной" группировки войск прорывают оборону ВСУ - Шойгу - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Бойцы "Западной" группировки войск прорывают оборону ВСУ - Шойгу

Военнослужащие "Западной" группировки войск Вооруженных сил России улучшают положение по переднему краю в зоне спецоперации. Об этом в рамках совещания в штабе... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T07:41

2024-02-09T07:41

2024-02-09T07:42

министерство обороны рф

сергей шойгу

вооруженные силы россии

группировка войск "запад"

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

поставки западного оружия украине

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Военнослужащие "Западной" группировки войск Вооруженных сил России улучшают положение по переднему краю в зоне спецоперации. Об этом в рамках совещания в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.В свою очередь командующий группировкой "Западная" генерал-полковник Евгений Никифоров доложил о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов группировки с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами в ходе прорыва обороны противника."За последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов уничтожены реактивная система залпового огня HIMARS производства США в районе населенного пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на Херсонском направлении, склада боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении, а также артиллерийской системы М777 производства США в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Шойгу также поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами для успешного выполнения боевых задач.В заключении встречи генерал армии призвал командующих и командиров активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия пока не достигла целей СВОМ777 и Krab горят в зоне СВО: уничтожено еще 750 украинских боевиковВ небе над ДНР сбит украинский Су-25

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министерство обороны рф, сергей шойгу, вооруженные силы россии, группировка войск "запад", донецкая народная республика (днр), херсонская область, поставки западного оружия украине, оружие, новости сво