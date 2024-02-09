https://crimea.ria.ru/20240209/boytsy-zapadnoy-gruppirovki-voysk-proryvayut-oboronu-vsu---shoygu-1134816882.html
Бойцы "Западной" группировки войск прорывают оборону ВСУ - Шойгу
Бойцы "Западной" группировки войск прорывают оборону ВСУ - Шойгу - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Бойцы "Западной" группировки войск прорывают оборону ВСУ - Шойгу
Военнослужащие "Западной" группировки войск Вооруженных сил России улучшают положение по переднему краю в зоне спецоперации. Об этом в рамках совещания в штабе... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T07:41
2024-02-09T07:41
2024-02-09T07:42
министерство обороны рф
сергей шойгу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Военнослужащие "Западной" группировки войск Вооруженных сил России улучшают положение по переднему краю в зоне спецоперации. Об этом в рамках совещания в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.В свою очередь командующий группировкой "Западная" генерал-полковник Евгений Никифоров доложил о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов группировки с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами в ходе прорыва обороны противника."За последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов уничтожены реактивная система залпового огня HIMARS производства США в районе населенного пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на Херсонском направлении, склада боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении, а также артиллерийской системы М777 производства США в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Шойгу также поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами для успешного выполнения боевых задач.В заключении встречи генерал армии призвал командующих и командиров активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия пока не достигла целей СВОМ777 и Krab горят в зоне СВО: уничтожено еще 750 украинских боевиковВ небе над ДНР сбит украинский Су-25
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министерство обороны рф, сергей шойгу, вооруженные силы россии, группировка войск "запад", донецкая народная республика (днр), херсонская область, поставки западного оружия украине, оружие, новости сво
Бойцы "Западной" группировки войск прорывают оборону ВСУ - Шойгу
Шойгу поблагодарил бойцов "Западной" группировки за улучшение положения по переднему краю
07:41 09.02.2024 (обновлено: 07:42 09.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Военнослужащие "Западной" группировки войск Вооруженных сил России улучшают положение по переднему краю в зоне спецоперации. Об этом в рамках совещания в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Министр обороны поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление войсками, в результате которых группировка продолжает улучшать положение по переднему краю", - сообщили в Минобороны.
В свою очередь командующий группировкой "Западная" генерал-полковник Евгений Никифоров доложил о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов группировки с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами в ходе прорыва обороны противника.
"За последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов уничтожены реактивная система залпового огня HIMARS производства США в районе населенного пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на Херсонском направлении, склада боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении, а также артиллерийской системы М777 производства США в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Шойгу также поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами для успешного выполнения боевых задач.
В заключении встречи генерал армии призвал командующих и командиров активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение.
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