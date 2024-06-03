https://crimea.ria.ru/20240603/kiev-poteryal-za-sutki-bolee-1700-boevikov-1137813128.html

Киев потерял за сутки более 1700 боевиков

Киев потерял за сутки более 1700 боевиков - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Киев потерял за сутки более 1700 боевиков

Вооруженные силы России успешно отразили 12 контратак противника, который потерял 1745 боевиков и военную технику, в том числе иностранного производства. Об... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T14:29

2024-06-03T14:29

2024-06-03T14:29

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно отразили 12 контратак противника, который потерял 1745 боевиков и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Отражены пять контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили 215 военнослужащих", - говорится в сообщении.Три контратаки отразили подразделения группировки войск "Запад" и заняли более выгодные рубежи. В результате действий военнослужащих российской армии Украина потеряла 435 боевиков, а также военную технику, в том числе 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.Улучшили положение по переднему краю подразделения "Южной" группировки войск. Противник потерял более 310 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожена военная техника, среди которой 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Также ликвидировано два полевых склада боеприпасов ВСУ.Четыре контратаки отразили подразделения группировки войск "Центр", которые улучшили тактическое положение. Потери противника составили 585 военнослужащих. Среди уничтоженной вражеской техники боевая машина 227-мм РСЗО HIMARS и две 155-мм гаубицы М777 производства США.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток", которые ликвидировали до 140 украинских боевиков. В результате действий подразделений группировки войск "Днепр" ВСУ лишились 60 военнослужащих, трех автомобилей, 155-мм гаубицы М198 производства США и 152-мм гаубицы Д-20.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУУничтожены два украинских самолета МиГ-29 и 23 снаряда HIMARSРоссийские войска освободили Уманское в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, инфографика