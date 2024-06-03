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Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Российская группировка войск "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, уничтожив более 200 украинских военнослужащих и их боевую... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T13:20

2024-06-03T13:20

2024-06-03T13:22

россия

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, уничтожив более 200 украинских военнослужащих и их боевую технику. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, российские военные отразили пять контратак украинских штурмовых групп возле Липцов и Волчанска."Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - проинформировали в ведомстве.Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что группировки российских войск вытесняют боевиков ВСУ с занимаемых позиций. По его словам, продвижение идет на всех тактических направлениях, в результате чего на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России Армия России рвет оборону ВСУ: уничтожены 1,5 тысячи боевиковВСУ в мае потеряли 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения

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2024

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россия, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф