https://crimea.ria.ru/20240624/dva-cheloveka-pogibli-pri-pozhare-vo-fryazino-1138329099.html

Два человека погибли при пожаре во Фрязино

Два человека погибли при пожаре во Фрязино - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Два человека погибли при пожаре во Фрязино

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязино, сообщил губернатор Подмосквоья Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T16:57

2024-06-24T16:57

2024-06-24T17:02

пожар

подмосковье

московская область

андрей воробьев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязино, сообщил губернатор Подмосквоья Андрей Воробьев.Площадь пожара в горящем здании увеличилась до 4 тысяч квадратных метров.Ранее сообщалось, что семь человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино.По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, огнем охвачены 5-7 этажи здания.Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают 8 расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается.По данным МЧС России, к тушению пожара во Фрязино привлечены 72 специалиста и 24 единицы техники, в том числе автолестницы.

https://crimea.ria.ru/20240624/devyat-chelovek-v-goryaschem-zdanii-v-podmoskove-pylaet-nii-1138327695.html

подмосковье

московская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, подмосковье, московская область, андрей воробьев, происшествия