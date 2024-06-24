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Два человека погибли при пожаре во Фрязино - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Два человека погибли при пожаре во Фрязино
Два человека погибли при пожаре во Фрязино - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Два человека погибли при пожаре во Фрязино
Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязино, сообщил губернатор Подмосквоья Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T16:57
2024-06-24T17:02
пожар
подмосковье
московская область
андрей воробьев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязино, сообщил губернатор Подмосквоья Андрей Воробьев.Площадь пожара в горящем здании увеличилась до 4 тысяч квадратных метров.Ранее сообщалось, что семь человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино.По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, огнем охвачены 5-7 этажи здания.Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают 8 расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается.По данным МЧС России, к тушению пожара во Фрязино привлечены 72 специалиста и 24 единицы техники, в том числе автолестницы.
https://crimea.ria.ru/20240624/devyat-chelovek-v-goryaschem-zdanii-v-podmoskove-pylaet-nii-1138327695.html
подмосковье
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пожар, подмосковье, московская область, андрей воробьев, происшествия
Два человека погибли при пожаре во Фрязино

Два человека погибли при пожаре во Фрязино, площадь возросла до 4 тыс "квадратов"

16:57 24.06.2024 (обновлено: 17:02 24.06.2024)
 
© Telegram Андрей ВоробьевПожар во Фрязино
Пожар во Фрязино
© Telegram Андрей Воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязино, сообщил губернатор Подмосквоья Андрей Воробьев.
"К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой", - написал он в своем ТГ-канале.
Площадь пожара в горящем здании увеличилась до 4 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что семь человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино.
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, огнем охвачены 5-7 этажи здания.
Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают 8 расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается.
По данным МЧС России, к тушению пожара во Фрязино привлечены 72 специалиста и 24 единицы техники, в том числе автолестницы.
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