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Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду продолжает расти - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду продолжает расти
Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду продолжает расти - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду продолжает расти
Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 22, в больнице ночью скончались еще двое из пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T07:21
2023-12-31T07:57
белгород
атака всу на белгород
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 22, в больнице ночью скончались еще двое из пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что из 109 раненых 25 находящихся в тяжелом состоянии и уточнил: "готовимся перевезти их в федеральные клиники".Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.Атака на БелгородВСУ в субботу днем ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Сообщалось о 14 погибших и более сотни раненых.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
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РИА Новости Крым
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белгород, атака всу на белгород, вячеслав гладков, происшествия, новости
Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду продолжает расти

Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 22

07:21 31.12.2023 (обновлено: 07:57 31.12.2023)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 22, в больнице ночью скончались еще двое из пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из 109 раненых 25 находящихся в тяжелом состоянии и уточнил: "готовимся перевезти их в федеральные клиники".
Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.
Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

Атака на Белгород

ВСУ в субботу днем ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Сообщалось о 14 погибших и более сотни раненых.
Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.
Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.
Все о произошедшем собрали здесь >>
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