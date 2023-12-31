https://crimea.ria.ru/20231231/chislo-pogibshikh-pri-udare-vsu-po-belgorodu-prodolzhaet-rasti-1133929651.html

Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду продолжает расти

Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду продолжает расти - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду продолжает расти

Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 22, в больнице ночью скончались еще двое из пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T07:21

2023-12-31T07:21

2023-12-31T07:57

белгород

атака всу на белгород

вячеслав гладков

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 22, в больнице ночью скончались еще двое из пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что из 109 раненых 25 находящихся в тяжелом состоянии и уточнил: "готовимся перевезти их в федеральные клиники".Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.Атака на БелгородВСУ в субботу днем ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Сообщалось о 14 погибших и более сотни раненых.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20231231/uzhe-20-pogibshikh-novye-dannye-mchs-po-situatsii-v-belgorode-1133929362.html

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