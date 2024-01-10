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ВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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ВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотник
ВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 10.01.2024
ВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны в среду сбили вражеский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T15:53
2024-01-10T16:28
пво
министерство обороны рф
воронежская область
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в среду сбили вражеский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью, сообщает Минобороны.В ночь на среду российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Саратовской областью.Накануне силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских БПЛА. Три человека получили ранения, в многоквартирном доме выбило окна.Кроме того, силы ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды за несколько минут ударили по Брянской областиРоссийские военные разгромили цеха по сборке дронов для ВСУВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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пво, министерство обороны рф, воронежская область, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
ВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотник

Украинский беспилотник сбит над Воронежской областью - Минобороны

15:53 10.01.2024 (обновлено: 16:28 10.01.2024)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в среду сбили вражеский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью, сообщает Минобороны.
"Около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
В ночь на среду российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Саратовской областью.
Накануне силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских БПЛА. Три человека получили ранения, в многоквартирном доме выбило окна.
Кроме того, силы ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области.
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ПВОМинистерство обороны РФВоронежская областьВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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