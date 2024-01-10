https://crimea.ria.ru/20240110/vsu-popytalis-atakovat-voronezhskuyu-oblast--sbit-bespilotnik-1134086609.html

ВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотник

ВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 10.01.2024

ВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны в среду сбили вражеский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T15:53

2024-01-10T15:53

2024-01-10T16:28

пво

министерство обороны рф

воронежская область

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в среду сбили вражеский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью, сообщает Минобороны.В ночь на среду российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Саратовской областью.Накануне силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских БПЛА. Три человека получили ранения, в многоквартирном доме выбило окна.Кроме того, силы ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды за несколько минут ударили по Брянской областиРоссийские военные разгромили цеха по сборке дронов для ВСУВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, воронежская область, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости