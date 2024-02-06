https://crimea.ria.ru/20240206/vsu-poteryali-v-smertelnykh-atakakh-esche-pochti-900-boevikov-za-sutki-1134734893.html

ВСУ потеряли в смертельных атаках еще почти 900 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в смертельных атаках еще почти 900 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 06.02.2024

ВСУ потеряли в смертельных атаках еще почти 900 боевиков за сутки

Еще 880 украинских боевиков, вооружения и военную технику ВСУ уничтожили российские военные за сутки, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T16:29

2024-02-06T16:29

2024-02-06T16:36

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новости сво

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Еще 880 украинских боевиков, вооружения и военную технику ВСУ уничтожили российские военные за сутки, сообщает во вторник Минобороны России.На Купянском направлении отражены шесть атак украинских штурмовых групп. Противник потерял до 35-ти военнослужащих и два автомобиля.На Южно-Донецком направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две атаки противника, уничтожены до 195-ти боевиков ВСУ, танк и два автомобиля, поражены две самоходные артиллерийские установки – "Акация" и "Гвоздика".На Запорожском направлении враг потерял более 90 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа, поражены орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонском направлении в течение прошедших суток потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.Российские военные также отразили девять атак противника и заняли более выгодные позиции на Краснолиманском и Донецком направлениях. Общие потери противника на двух этих фронтах составили до 530 боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад авиационных средств поражения ВСУ12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиковВ зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю

новые регионы россии

купянск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, купянск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика