https://crimea.ria.ru/20240206/vsu-poteryali-v-smertelnykh-atakakh-esche-pochti-900-boevikov-za-sutki-1134734893.html
ВСУ потеряли в смертельных атаках еще почти 900 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в смертельных атаках еще почти 900 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 06.02.2024
ВСУ потеряли в смертельных атаках еще почти 900 боевиков за сутки
Еще 880 украинских боевиков, вооружения и военную технику ВСУ уничтожили российские военные за сутки, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T16:29
2024-02-06T16:29
2024-02-06T16:36
министерство обороны рф
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Еще 880 украинских боевиков, вооружения и военную технику ВСУ уничтожили российские военные за сутки, сообщает во вторник Минобороны России.На Купянском направлении отражены шесть атак украинских штурмовых групп. Противник потерял до 35-ти военнослужащих и два автомобиля.На Южно-Донецком направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две атаки противника, уничтожены до 195-ти боевиков ВСУ, танк и два автомобиля, поражены две самоходные артиллерийские установки – "Акация" и "Гвоздика".На Запорожском направлении враг потерял более 90 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа, поражены орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонском направлении в течение прошедших суток потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.Российские военные также отразили девять атак противника и заняли более выгодные позиции на Краснолиманском и Донецком направлениях. Общие потери противника на двух этих фронтах составили до 530 боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад авиационных средств поражения ВСУ12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиковВ зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, купянск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
ВСУ потеряли в смертельных атаках еще почти 900 боевиков за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли в зоне СВО еще 880 боевиков за сутки
16:29 06.02.2024 (обновлено: 16:36 06.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Еще 880 украинских боевиков, вооружения и военную технику ВСУ уничтожили российские военные за сутки, сообщает во вторник Минобороны России.
На Купянском направлении отражены шесть атак украинских штурмовых групп. Противник потерял до 35-ти военнослужащих и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две атаки противника, уничтожены до 195-ти боевиков ВСУ, танк и два автомобиля, поражены две самоходные артиллерийские установки – "Акация" и "Гвоздика".
На Запорожском направлении враг потерял более 90 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа, поражены орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Херсонском направлении в течение прошедших суток потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.
Российские военные также отразили
девять атак противника и заняли более выгодные позиции на Краснолиманском
и Донецком
направлениях. Общие потери противника на двух этих фронтах составили до 530 боевиков.
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