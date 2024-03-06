https://crimea.ria.ru/20240306/belgorodskaya-oblast-pod-obstrelom-vsu--gorit-zhiloy-dom-1135460064.html

Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом

Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом

Частный жилой дом загорелся в белгородском поселке Красное из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T15:19

2024-03-06T15:19

2024-03-06T15:21

вячеслав гладков

новости

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Частный жилой дом загорелся в белгородском поселке Красное из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, пока ликвидировать последствия невозможно, поскольку ВСУ не прекращают огонь. Оперативные и аварийные службы приступят к работе после обстрела.Накануне в Белгородской области зафиксировано более ста прилетов различных боеприпасов и ударных дронов ВСУ. Обстрелам подверглись Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. Есть поврежденные частные домостроения, объекты инфраструктуры, грузовой автомобиль, частные легковые машины, сообщал ранее в среду Гладков.Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе утром в среду. Также 6 марта ВСУ дважды нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов в Курской области. Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиРезервуар горит на нефтебазе под БелгородомЧто происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу