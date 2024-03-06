https://crimea.ria.ru/20240306/belgorodskaya-oblast-pod-obstrelom-vsu--gorit-zhiloy-dom-1135460064.html
Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом
Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом
Частный жилой дом загорелся в белгородском поселке Красное из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T15:19
2024-03-06T15:19
2024-03-06T15:21
вячеслав гладков
новости
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134519902_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_70ee26226ecc6a08f91dc15f87362c69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Частный жилой дом загорелся в белгородском поселке Красное из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, пока ликвидировать последствия невозможно, поскольку ВСУ не прекращают огонь. Оперативные и аварийные службы приступят к работе после обстрела.Накануне в Белгородской области зафиксировано более ста прилетов различных боеприпасов и ударных дронов ВСУ. Обстрелам подверглись Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. Есть поврежденные частные домостроения, объекты инфраструктуры, грузовой автомобиль, частные легковые машины, сообщал ранее в среду Гладков.Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе утром в среду. Также 6 марта ВСУ дважды нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов в Курской области. Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиРезервуар горит на нефтебазе под БелгородомЧто происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134519902_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_54e4e6ba29c3885a94f5afd7a9750490.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, новости, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом
Жилой дом загорелся в поселке под Белгородом из-за обстрела ВСУ – Гладков
15:19 06.03.2024 (обновлено: 15:21 06.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Частный жилой дом загорелся в белгородском поселке Красное из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом ВСУ находится поселок Красное Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный дом, в результате чего он загорелся", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, пока ликвидировать последствия невозможно, поскольку ВСУ не прекращают огонь. Оперативные и аварийные службы приступят к работе после обстрела.
Накануне в Белгородской области зафиксировано более ста прилетов различных боеприпасов и ударных дронов ВСУ. Обстрелам подверглись Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. Есть поврежденные частные домостроения, объекты инфраструктуры, грузовой автомобиль, частные легковые машины, сообщал ранее в среду Гладков.
Ракетная опасность была объявлена
в Белгороде и Белгородском районе утром в среду. Также 6 марта ВСУ дважды
нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов в Курской области. Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами
Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет.
Читайте также на РИА Новости Крым: