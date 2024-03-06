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Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом
Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом
Частный жилой дом загорелся в белгородском поселке Красное из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T15:19
2024-03-06T15:21
вячеслав гладков
новости
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Частный жилой дом загорелся в белгородском поселке Красное из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, пока ликвидировать последствия невозможно, поскольку ВСУ не прекращают огонь. Оперативные и аварийные службы приступят к работе после обстрела.Накануне в Белгородской области зафиксировано более ста прилетов различных боеприпасов и ударных дронов ВСУ. Обстрелам подверглись Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. Есть поврежденные частные домостроения, объекты инфраструктуры, грузовой автомобиль, частные легковые машины, сообщал ранее в среду Гладков.Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе утром в среду. Также 6 марта ВСУ дважды нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов в Курской области. Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиРезервуар горит на нефтебазе под БелгородомЧто происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
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Новости
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом

Жилой дом загорелся в поселке под Белгородом из-за обстрела ВСУ – Гладков

15:19 06.03.2024 (обновлено: 15:21 06.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Частный жилой дом загорелся в белгородском поселке Красное из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом ВСУ находится поселок Красное Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный дом, в результате чего он загорелся", написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, пока ликвидировать последствия невозможно, поскольку ВСУ не прекращают огонь. Оперативные и аварийные службы приступят к работе после обстрела.
Накануне в Белгородской области зафиксировано более ста прилетов различных боеприпасов и ударных дронов ВСУ. Обстрелам подверглись Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. Есть поврежденные частные домостроения, объекты инфраструктуры, грузовой автомобиль, частные легковые машины, сообщал ранее в среду Гладков.
Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе утром в среду. Также 6 марта ВСУ дважды нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов в Курской области. Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет.
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Вячеслав ГладковНовостиБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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