https://crimea.ria.ru/20240307/4-bespilotnika-sbity-nad-tulskoy-i-bryanskoy-oblastyami-1135476423.html

Шесть беспилотников сбиты над Тульской и Брянской областями – дополнено

Шесть беспилотников сбиты над Тульской и Брянской областями – дополнено - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Шесть беспилотников сбиты над Тульской и Брянской областями – дополнено

В ночь на четверг над Тульской областью были сбиты два беспилотника, Брянская область также подверглась атаке украинских дронов. Об этом сообщают Министерство... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T06:43

2024-03-07T06:43

2024-03-07T07:18

беспилотник (бпла, дрон)

министерство по региональной безопасности тульской области

александр богомаз

тульская область

брянская область

новости

пво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Тульской областью были сбиты два беспилотника, Брянская область также подверглась атаке украинских дронов. Об этом сообщают Министерство по региональной безопасности Тульской области и губернатор Брянской области Александр Богомаз.По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул глава региона.В Минобороны РФ рассказали подробности атаки украинских боевиков. Утром в четверг ракетная опасность и опасность атаки БПЛА была объявлена в трех регионах России.Ракетную опасность объявляли накануне в Белгороде и Белгородском районе, а также в Курской области.Утром в среду стало известно об атаке украинского беспилотника на Курскую область, в результате чего в Железногорском районе области на складе горюче-смазочных материалов загорелся резервуар с топливом. Позднее поступила информация об ударе по складу ГСМ еще одного украинского дрона.В среду утром боевики ВСУ атаковали Воронежскую область тремя дронами. Средствами ПВО они были сбиты, пострадавших нет.

тульская область

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство по региональной безопасности тульской области, александр богомаз, тульская область, брянская область, новости, пво, министерство обороны рф