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Шесть беспилотников сбиты над Тульской и Брянской областями – дополнено - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Шесть беспилотников сбиты над Тульской и Брянской областями – дополнено
Шесть беспилотников сбиты над Тульской и Брянской областями – дополнено - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Шесть беспилотников сбиты над Тульской и Брянской областями – дополнено
В ночь на четверг над Тульской областью были сбиты два беспилотника, Брянская область также подверглась атаке украинских дронов. Об этом сообщают Министерство... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T06:43
2024-03-07T07:18
беспилотник (бпла, дрон)
министерство по региональной безопасности тульской области
александр богомаз
тульская область
брянская область
новости
пво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Тульской областью были сбиты два беспилотника, Брянская область также подверглась атаке украинских дронов. Об этом сообщают Министерство по региональной безопасности Тульской области и губернатор Брянской области Александр Богомаз.По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул глава региона.В Минобороны РФ рассказали подробности атаки украинских боевиков. Утром в четверг ракетная опасность и опасность атаки БПЛА была объявлена в трех регионах России.Ракетную опасность объявляли накануне в Белгороде и Белгородском районе, а также в Курской области.Утром в среду стало известно об атаке украинского беспилотника на Курскую область, в результате чего в Железногорском районе области на складе горюче-смазочных материалов загорелся резервуар с топливом. Позднее поступила информация об ударе по складу ГСМ еще одного украинского дрона.В среду утром боевики ВСУ атаковали Воронежскую область тремя дронами. Средствами ПВО они были сбиты, пострадавших нет.
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беспилотник (бпла, дрон), министерство по региональной безопасности тульской области, александр богомаз, тульская область, брянская область, новости, пво, министерство обороны рф
Шесть беспилотников сбиты над Тульской и Брянской областями – дополнено

Силы российской ПВО сбили шесть беспилотников над Курской, Тульской и Брянской областями

06:43 07.03.2024 (обновлено: 07:18 07.03.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Тульской областью были сбиты два беспилотника, Брянская область также подверглась атаке украинских дронов. Об этом сообщают Министерство по региональной безопасности Тульской области и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью", – говорится на официальном сайте Министерства по региональной безопасности Тульской области.

По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом", – написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул глава региона.
В Минобороны РФ рассказали подробности атаки украинских боевиков.

"В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей", – сказано в сообщении оборонного ведомства.

Утром в четверг ракетная опасность и опасность атаки БПЛА была объявлена в трех регионах России.
Ракетную опасность объявляли накануне в Белгороде и Белгородском районе, а также в Курской области.
Утром в среду стало известно об атаке украинского беспилотника на Курскую область, в результате чего в Железногорском районе области на складе горюче-смазочных материалов загорелся резервуар с топливом. Позднее поступила информация об ударе по складу ГСМ еще одного украинского дрона.
В среду утром боевики ВСУ атаковали Воронежскую область тремя дронами. Средствами ПВО они были сбиты, пострадавших нет.
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство по региональной безопасности Тульской областиАлександр БогомазТульская областьБрянская областьНовостиПВОМинистерство обороны РФ
 
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