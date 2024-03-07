Опасность атаки в четверг утром объявлена в трех регионах России
Опасность атаки в трех регионах России объявлена в четверг утром
05:59 07.03.2024 (обновлено: 06:27 07.03.2024)
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА утром в четверг объявлена в трех регионах России. Об этом сообщают главы Курской и Воронежской областей, а также МЧС Белгородской области.
"Старооскольский ГО (Белгородской области – ред.). Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – написано в Тelegram-канале МЧС Белгородской области.
Губернатор Курской области Роман Старовойт также предупредил жителей области.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал он в своем Тelegram-канале.
В Тelegram-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева также появилось предупреждение.
"Уважаемые воронежцы, объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники. Силы ПВО готовы", – написал он в своем Тelegram-канале.
Ракетную опасность объявляли накануне в Белгороде и Белгородском районе, а также в Курской области.
Утром в среду стало известно об атаке украинского беспилотника на Курскую область, в результате чего в Железногорском районе области на складе горюче-смазочных материалов загорелся резервуар с топливом. Позднее поступила информация об ударе по складу ГСМ еще одного украинского дрона.
В среду утром боевики ВСУ атаковали Воронежскую область тремя дронами. Средствами ПВО они были сбиты, пострадавших нет.