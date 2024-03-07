https://crimea.ria.ru/20240307/opasnost-ataki-v-chetverg-utrom-obyavlena-v-trekh-regionakh-rossii-1135476094.html

Опасность атаки в четверг утром объявлена в трех регионах России

Опасность атаки в четверг утром объявлена в трех регионах России - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Опасность атаки в четверг утром объявлена в трех регионах России

Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА утром в четверг объявлена в трех регионах России. Об этом сообщают главы Курской и Воронежской областей, а также МЧС... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T05:59

2024-03-07T05:59

2024-03-07T06:27

ракетная опасность

беспилотник (бпла, дрон)

новости

белгородская область

воронежская область

курская область

мчс белгородской области

александр гусев

роман старовойт

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА утром в четверг объявлена в трех регионах России. Об этом сообщают главы Курской и Воронежской областей, а также МЧС Белгородской области.Губернатор Курской области Роман Старовойт также предупредил жителей области.В Тelegram-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева также появилось предупреждение.Ракетную опасность объявляли накануне в Белгороде и Белгородском районе, а также в Курской области.Утром в среду стало известно об атаке украинского беспилотника на Курскую область, в результате чего в Железногорском районе области на складе горюче-смазочных материалов загорелся резервуар с топливом. Позднее поступила информация об ударе по складу ГСМ еще одного украинского дрона.В среду утром боевики ВСУ атаковали Воронежскую область тремя дронами. Средствами ПВО они были сбиты, пострадавших нет.

белгородская область

воронежская область

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная опасность, беспилотник (бпла, дрон), новости, белгородская область, воронежская область, курская область, мчс белгородской области, александр гусев, роман старовойт, безопасность