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Еще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областью - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Еще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областью
Еще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областью - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Еще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областью
Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Волгоградской области российскими системами противовоздушной обороны утром 8 марта. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T08:21
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
волгоградская область
безопасность
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Волгоградской области российскими системами противовоздушной обороны утром 8 марта. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на пятницу дежурными средствами ПВО были уничтожены одиннадцать БПЛА над территорией Волгоградской области и еще один – над Белгородской.ВСУ ежедневно пытаются атаковать мирные российские регионы при помощи беспилотников, ракет, снарядов. В ночь на четверг шесть украинских беспилотников были сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями. В течение дня продолжались атаки и обстрелы Белгородской области, в результате ранения получили два мирных жителя и были повреждены инфраструктурные объекты. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание – дом полностью уничтожен.Читайте также на РИА Новости Крым:12 украинских дронов сбиты над Белгородской и Волгоградской областямиАтака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчинаШесть дронов сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, волгоградская область, безопасность, новости, россия
Еще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областью

Над Волгоградской областью ПВО сбили еще 4 украинских беспилотника - Минобороны

08:21 08.03.2024 (обновлено: 08:25 08.03.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Волгоградской области российскими системами противовоздушной обороны утром 8 марта. Об этом сообщили в Минобороны.
В ночь на пятницу дежурными средствами ПВО были уничтожены одиннадцать БПЛА над территорией Волгоградской области и еще один – над Белгородской.
"Около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области", - сказано в сообщении.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать мирные российские регионы при помощи беспилотников, ракет, снарядов. В ночь на четверг шесть украинских беспилотников были сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями. В течение дня продолжались атаки и обстрелы Белгородской области, в результате ранения получили два мирных жителя и были повреждены инфраструктурные объекты. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание – дом полностью уничтожен.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОВолгоградская областьБезопасностьНовостиРоссия
 
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