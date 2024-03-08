https://crimea.ria.ru/20240308/esche-4-drona-vsu-unichtozheny-nad-volgogradskoy-oblastyu-1135501255.html

Еще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областью

Еще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областью - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Еще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областью

Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Волгоградской области российскими системами противовоздушной обороны утром 8 марта. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T08:21

2024-03-08T08:21

2024-03-08T08:25

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

пво

волгоградская область

безопасность

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Волгоградской области российскими системами противовоздушной обороны утром 8 марта. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на пятницу дежурными средствами ПВО были уничтожены одиннадцать БПЛА над территорией Волгоградской области и еще один – над Белгородской.ВСУ ежедневно пытаются атаковать мирные российские регионы при помощи беспилотников, ракет, снарядов. В ночь на четверг шесть украинских беспилотников были сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями. В течение дня продолжались атаки и обстрелы Белгородской области, в результате ранения получили два мирных жителя и были повреждены инфраструктурные объекты. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание – дом полностью уничтожен.Читайте также на РИА Новости Крым:12 украинских дронов сбиты над Белгородской и Волгоградской областямиАтака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчинаШесть дронов сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями

волгоградская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, волгоградская область, безопасность, новости, россия