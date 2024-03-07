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Объекты инфраструктуры повреждены в Белгородской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Объекты инфраструктуры повреждены в Белгородской области после атаки ВСУ
Объекты инфраструктуры повреждены в Белгородской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Объекты инфраструктуры повреждены в Белгородской области после атаки ВСУ
Инфраструктурные объекты, а также склад и жилые дома повреждены в Белгородской области после атак ВСУ 6 марта. Об этом в четверг сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T11:32
2024-03-07T11:39
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
инфраструктура
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Инфраструктурные объекты, а также склад и жилые дома повреждены в Белгородской области после атак ВСУ 6 марта. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Краснояружском районе под обстрел попала окраина поселка Поповка – установлено три прилета. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждены два инфраструктурных объекта. После согласования с Минобороны РФ аварийные службы приступят к восстановительным работам", – написал губернатор.Кроме того, в Белгородском районе сбит БПЛА самолетного типа и три дрона-камикадзе. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в поселке Разумное повреждена крыша в складском помещении. В Борисовском районе и Грайворонском городском округе противник атаковал с помощью дронов-камикадзе. В Козинке после минометного обстрела в 13 частных домах выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли поселок Красное – зафиксировано 95 гранатометных выстрелов. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание – дом полностью уничтожен. Во всех случаях обошлось без пострадавших.Сутками ранее в Белгородской области зафиксировано более ста прилетов различных боеприпасов и ударных дронов ВСУ. Обстрелам подверглись Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. Есть поврежденные частные домостроения, объекты инфраструктуры, грузовой автомобиль, частные легковые машины.6 марта ВСУ дважды нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов в Курской области. Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. В ночь на 7 марта шесть беспилотников сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА утром в четверг была объявлена в трех регионах России. Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объектДрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиВ Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, инфраструктура, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Объекты инфраструктуры повреждены в Белгородской области после атаки ВСУ

Инфраструктурные объекты Белгородской области повреждены при атаках ВСУ – Гладков

11:32 07.03.2024 (обновлено: 11:39 07.03.2024)
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Инфраструктурные объекты, а также склад и жилые дома повреждены в Белгородской области после атак ВСУ 6 марта. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Краснояружском районе под обстрел попала окраина поселка Поповка – установлено три прилета. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждены два инфраструктурных объекта. После согласования с Минобороны РФ аварийные службы приступят к восстановительным работам", – написал губернатор.
Кроме того, в Белгородском районе сбит БПЛА самолетного типа и три дрона-камикадзе. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в поселке Разумное повреждена крыша в складском помещении. В Борисовском районе и Грайворонском городском округе противник атаковал с помощью дронов-камикадзе. В Козинке после минометного обстрела в 13 частных домах выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли поселок Красное – зафиксировано 95 гранатометных выстрелов. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание – дом полностью уничтожен. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
Сутками ранее в Белгородской области зафиксировано более ста прилетов различных боеприпасов и ударных дронов ВСУ. Обстрелам подверглись Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. Есть поврежденные частные домостроения, объекты инфраструктуры, грузовой автомобиль, частные легковые машины.
6 марта ВСУ дважды нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов в Курской области. Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. В ночь на 7 марта шесть беспилотников сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА утром в четверг была объявлена в трех регионах России.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияИнфраструктураВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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