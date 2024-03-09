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Новый обстрел: в Голой Пристани ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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Новый обстрел: в Голой Пристани ранен мирный житель
Новый обстрел: в Голой Пристани ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Новый обстрел: в Голой Пристани ранен мирный житель
Мужчина получил ранения при очередном обстреле мирных городов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T13:17
2024-03-09T13:22
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
голая пристань
новые регионы россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Мужчина получил ранения при очередном обстреле мирных городов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он уточнил, что пострадавший – житель города Голая Пристань.Он уточнил, что пострадавший был доставлен в Скадовскую центральную городскую больницу.По данным экстренных служб, накануне украинские боевики выпустили 30 снарядов из артиллерии по мирным населенным пунктам левого берега Днепра. Под ударом оказались Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка."Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 16 ударов", - пишет РИА Новости.8 марта ВСУ ударили по пустующему административному зданию в Скадовском морском порту. Оно оказалось существенно разрушено.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской областиВ Скадовском морском порту ударом ВСУ повреждено административное зданиеРаненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимации
херсонская область
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, голая пристань, новые регионы россии, новости, общество
Новый обстрел: в Голой Пристани ранен мирный житель

Мирный житель города Голая Пристань ранен при обстреле со стороны ВСУ – Сальдо

13:17 09.03.2024 (обновлено: 13:22 09.03.2024)
 
© Фото: минздрав Херсонской областиВрач в коридоре больницы в Херсонской области
Врач в коридоре больницы в Херсонской области
© Фото: минздрав Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Мужчина получил ранения при очередном обстреле мирных городов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он уточнил, что пострадавший – житель города Голая Пристань.
"Сегодня в результате обстрела боевиками украинских формирований Голой Пристани ранен мужчина 1974 года рождения", - сказано в сообщении.
Он уточнил, что пострадавший был доставлен в Скадовскую центральную городскую больницу.
"Мужчина в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - добавил Сальдо.
По данным экстренных служб, накануне украинские боевики выпустили 30 снарядов из артиллерии по мирным населенным пунктам левого берега Днепра. Под ударом оказались Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка.
"Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 16 ударов", - пишет РИА Новости.
8 марта ВСУ ударили по пустующему административному зданию в Скадовском морском порту. Оно оказалось существенно разрушено.
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Владимир СальдоХерсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУГолая ПристаньНовые регионы РоссииНовостиОбщество
 
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