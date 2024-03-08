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Удары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Удары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области
Удары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Удары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области
37 ударов из ствольной артиллерии нанесли украинские боевики по семи мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают в экстренных... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T10:39
2024-03-08T10:39
херсонская область
обстрелы всу
новые регионы россии
днепряны
каховка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. 37 ударов из ствольной артиллерии нанесли украинские боевики по семи мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают в экстренных службах."Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 18 ударов", - сообщил источник.Под огнем оказались Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Саги, Каиры, Песчановка, Новая Маячка.Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.Накануне электромонтер подорвался на мине-лепестке при выполнении ремонтных работ, получив множественные осколочные ранения конечностей, в 15-километровой приграничной хоне Херсонской области. Накануне в городе Кировск Луганской Народной Республики на мине подорвался автобус с пассажирами, который ехал на кладбище. В нем находились восемь мирных граждан, погибли пять человек, четверо из которых работали в муниципальном предприятии "Кировский комбинат коммунальных услуг". Еще три человека получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской областиВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жителиМирный житель погиб при ударе ВСУ по левобережью Херсонщины
херсонская область
новые регионы россии
днепряны
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, днепряны, каховка, новости
Удары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области

ВСУ 37 ударили из артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонской области

10:39 08.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. 37 ударов из ствольной артиллерии нанесли украинские боевики по семи мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают в экстренных службах.
"Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 18 ударов", - сообщил источник.
Под огнем оказались Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Саги, Каиры, Песчановка, Новая Маячка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Накануне электромонтер подорвался на мине-лепестке при выполнении ремонтных работ, получив множественные осколочные ранения конечностей, в 15-километровой приграничной хоне Херсонской области.
Накануне в городе Кировск Луганской Народной Республики на мине подорвался автобус с пассажирами, который ехал на кладбище. В нем находились восемь мирных граждан, погибли пять человек, четверо из которых работали в муниципальном предприятии "Кировский комбинат коммунальных услуг". Еще три человека получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииДнепряныКаховкаНовости
 
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