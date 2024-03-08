https://crimea.ria.ru/20240308/udary-po-mirnym-vsu-vypustili-37-snaryadov-po-khersonskoy-oblasti-1135502303.html

Удары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области

Удары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Удары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области

37 ударов из ствольной артиллерии нанесли украинские боевики по семи мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают в экстренных... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T10:39

2024-03-08T10:39

2024-03-08T10:39

херсонская область

обстрелы всу

новые регионы россии

днепряны

каховка

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. 37 ударов из ствольной артиллерии нанесли украинские боевики по семи мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают в экстренных службах."Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 18 ударов", - сообщил источник.Под огнем оказались Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Саги, Каиры, Песчановка, Новая Маячка.Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.Накануне электромонтер подорвался на мине-лепестке при выполнении ремонтных работ, получив множественные осколочные ранения конечностей, в 15-километровой приграничной хоне Херсонской области. Накануне в городе Кировск Луганской Народной Республики на мине подорвался автобус с пассажирами, который ехал на кладбище. В нем находились восемь мирных граждан, погибли пять человек, четверо из которых работали в муниципальном предприятии "Кировский комбинат коммунальных услуг". Еще три человека получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской областиВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жителиМирный житель погиб при ударе ВСУ по левобережью Херсонщины

херсонская область

новые регионы россии

днепряны

каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, днепряны, каховка, новости