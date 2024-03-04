https://crimea.ria.ru/20240304/dva-cheloveka-raneny-pri-obstrele-vsu-poselka-suzemka-bryanskoy-oblasti-1135393457.html

Два человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской области

Два человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской области - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Два человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской области

Два человека получили ранения в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T12:15

2024-03-04T12:15

2024-03-04T12:16

брянская область

обстрелы всу

обстрелы брянской области

александр богомаз

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В результате атаки поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Накануне украинские боевики обстреляли Херсонскую область, в результате чего ранения получили два человека. Мужчина – житель села Казачьи Лагеря – госпитализирован в Скадовскую горбольницу, жительница Новой Каховки – в Геническую. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жителиЧетыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области Мирный житель погиб при ударе ВСУ по левобережью Херсонщины

брянская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы всу, обстрелы брянской области, александр богомаз, происшествия, новости