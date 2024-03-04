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Два человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской области
Два человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской области - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Два человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской области
Два человека получили ранения в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T12:15
2024-03-04T12:15
2024-03-04T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В результате атаки поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Накануне украинские боевики обстреляли Херсонскую область, в результате чего ранения получили два человека. Мужчина – житель села Казачьи Лагеря – госпитализирован в Скадовскую горбольницу, жительница Новой Каховки – в Геническую. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жителиЧетыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области Мирный житель погиб при ударе ВСУ по левобережью Херсонщины
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брянская область, обстрелы всу, обстрелы брянской области, александр богомаз, происшествия, новости
Два человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской области
Богомаз: два человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской области
12:15 04.03.2024 (обновлено: 12:16 04.03.2024)