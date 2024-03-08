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В Скадовском морском порту ударом ВСУ повреждено административное здание - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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В Скадовском морском порту ударом ВСУ повреждено административное здание
В Скадовском морском порту ударом ВСУ повреждено административное здание - РИА Новости Крым, 08.03.2024
В Скадовском морском порту ударом ВСУ повреждено административное здание
Пустующее административное здание в Скадовском морском порту существенно пострадало при обстреле украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T14:11
2024-03-08T14:15
владимир сальдо
скадовский морской торговый порт
скадовск
обстрелы всу
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Пустующее административное здание в Скадовском морском порту существенно пострадало при обстреле украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося уточняются.Накануне ВСУ выпустили по семи мирным населенным пунктам области 37 снарядов из ствольной артиллерии. Под ударом были Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Саги, Каиры, Песчановка, Новая Маячка.В ночь и утром 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородской областью сбили еще шесть дронов, в регионе была объявлена ракетная опасность. Дроны сбиты и в Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два беспилотника сбиты над Белгородской областьюСирены ракетной опасности звучат в Курской областиЕще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областью
скадовск
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владимир сальдо, скадовский морской торговый порт , скадовск, обстрелы всу, херсонская область
В Скадовском морском порту ударом ВСУ повреждено административное здание

В Скадовском морском порту ударом ВСУ разрушено пустующее административное здание - Сальдо

14:11 08.03.2024 (обновлено: 14:15 08.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Пустующее административное здание в Скадовском морском порту существенно пострадало при обстреле украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В простаивающем Скадовском морском порту сегодня в результате террористического обстрела со стороны киевского режима повреждено пустующее административное здание. Пострадавших нет, пожар не возник, строение получило существенные повреждения", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося уточняются.
Накануне ВСУ выпустили по семи мирным населенным пунктам области 37 снарядов из ствольной артиллерии. Под ударом были Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Саги, Каиры, Песчановка, Новая Маячка.
В ночь и утром 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородской областью сбили еще шесть дронов, в регионе была объявлена ракетная опасность. Дроны сбиты и в Курской области.
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Владимир СальдоСкадовский морской торговый портСкадовскОбстрелы ВСУХерсонская область
 
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