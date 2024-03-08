https://crimea.ria.ru/20240308/dva-bespilotnika-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135503989.html

Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями

Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями

Украинские беспилотники сбиты над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T12:39

2024-03-08T12:39

2024-03-08T12:54

обстрелы белгородской области

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.Сирены звучат в Белгороде и и Белгородском районе с 11 утра 8 марта. Также ракетная опасность в пятницу объявлена в городе Железногорск Курской области.Беспилотная атака боевиков была пресечена в полдень 8 марта.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, дроны были уничтожены над Белгородским районом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника. В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районеЕще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областьюАтака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчина

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, пво, новости