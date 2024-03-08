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Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями
Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями
Украинские беспилотники сбиты над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T12:39
2024-03-08T12:54
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.Сирены звучат в Белгороде и и Белгородском районе с 11 утра 8 марта. Также ракетная опасность в пятницу объявлена в городе Железногорск Курской области.Беспилотная атака боевиков была пресечена в полдень 8 марта.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, дроны были уничтожены над Белгородским районом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника. В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районеЕще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областьюАтака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчина
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, пво, новости
Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями

Три беспилотника ВСУ сбиты над Белгородским районом и один уничтожен над Курской областью

12:39 08.03.2024 (обновлено: 12:54 08.03.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сирены звучат в Белгороде и и Белгородском районе с 11 утра 8 марта. Также ракетная опасность в пятницу объявлена в городе Железногорск Курской области.
Беспилотная атака боевиков была пресечена в полдень 8 марта.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (3 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей", - сказано в сообщении.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, дроны были уничтожены над Белгородским районом.
"В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сел Беломестное и Болдыревка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.
В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУПроисшествияПВОНовости
 
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