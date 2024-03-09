https://crimea.ria.ru/20240309/dvesti-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-priedut-na-otdykh-v-artek-1135517036.html

Двести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек"

Двести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек" - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Двести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек"

Около двухсот детей из Белгородской области отправятся на отдых в Международный детский центр "Артек" в Крыму. Об этом на своей странице в социальной сети... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T12:46

2024-03-09T12:46

2024-03-09T12:46

белгородская область

дети

вячеслав гладков

общество

крым

мдц "артек"

оздоровление детей в крыму

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Около двухсот детей из Белгородской области отправятся на отдых в Международный детский центр "Артек" в Крыму. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.340 детей из Белгородской области уже прибыли в Крым 17 февраля. Их безопасность обеспечивали сотрудники ГУ МЧС России по Крыму и волонтеры. В "Артеке" для них были организованы уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.5 марта стало известно, что в Крым на реабилитацию прибыли 52 ребенка из новых регионов России. Все они пострадали в результате военных преступлений ВСУ. Физическую и психологическую реабилитацию ребята проходят на базе центр спорта "Эволюция" в Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям"Школа безопасности" в Артеке: чему научили детей Дети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров"

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, дети, вячеслав гладков, общество, крым, мдц "артек", оздоровление детей в крыму, новости