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Двести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек" - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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Двести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек"
Двести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек" - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Двести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек"
Около двухсот детей из Белгородской области отправятся на отдых в Международный детский центр "Артек" в Крыму. Об этом на своей странице в социальной сети... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T12:46
2024-03-09T12:46
белгородская область
дети
вячеслав гладков
общество
крым
мдц "артек"
оздоровление детей в крыму
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Около двухсот детей из Белгородской области отправятся на отдых в Международный детский центр "Артек" в Крыму. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.340 детей из Белгородской области уже прибыли в Крым 17 февраля. Их безопасность обеспечивали сотрудники ГУ МЧС России по Крыму и волонтеры. В "Артеке" для них были организованы уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.5 марта стало известно, что в Крым на реабилитацию прибыли 52 ребенка из новых регионов России. Все они пострадали в результате военных преступлений ВСУ. Физическую и психологическую реабилитацию ребята проходят на базе центр спорта "Эволюция" в Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям"Школа безопасности" в Артеке: чему научили детей Дети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров"
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РИА Новости Крым
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белгородская область, дети, вячеслав гладков, общество, крым, мдц "артек", оздоровление детей в крыму, новости
Двести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек"

Из Белгородской области на отдых в "Артек" приедут еще 200 детей –губернатор

12:46 09.03.2024
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Международный детский центр "Артек"
Международный детский центр Артек
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Около двухсот детей из Белгородской области отправятся на отдых в Международный детский центр "Артек" в Крыму. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Завтра 200 наших детей отправляем в международный лагерь "Артек". Уверен, что дети получат огромные впечатления, познакомятся со многими сверстниками из всех регионов Российской Федерации и сохранят эту дружбу на протяжении своей жизни. Потому что одно из самых ярких впечатлений, наверное, у каждого из нас – это отдых в лагерях", - написал он.
340 детей из Белгородской области уже прибыли в Крым 17 февраля. Их безопасность обеспечивали сотрудники ГУ МЧС России по Крыму и волонтеры. В "Артеке" для них были организованы уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.
5 марта стало известно, что в Крым на реабилитацию прибыли 52 ребенка из новых регионов России. Все они пострадали в результате военных преступлений ВСУ. Физическую и психологическую реабилитацию ребята проходят на базе центр спорта "Эволюция" в Евпатории.
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Белгородская областьдетиВячеслав ГладковОбществоКрымМДЦ "Артек"Оздоровление детей в КрымуНовости
 
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