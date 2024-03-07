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В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям
В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям - РИА Новости Крым, 07.03.2024
В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям
В Крыму уже несколько лет готовят школьников 14-18 лет к военным профессиям. Теперь для этого появится специально оборудованный военно-спортивный... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T07:03
2024-03-07T07:03
крым
новости крыма
симферополь
образование в крыму и севастополе
александр дьяченко
центр морской подготовки "варяг"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Крыму уже несколько лет готовят школьников 14-18 лет к военным профессиям. Теперь для этого появится специально оборудованный военно-спортивный городок-полигон в Симферополе.Как на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Совета "Союз пограничников Крыма", председатель правления Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко, комплекс будет учитывать полевую, спортивно-тренировочную, морскую и начальную военную подготовку. Для этого администрацией крымской столицы уже был выделен участок в 55 соток. До конца апреля на нем должны появится полосы препятствий и различные тренажеры – тир, скалодром, секторы изучения оружия, противохимической защиты и другие."По подобному профилю на сегодняшний день это единственный проект по военному делу в РФ, который затрагивает столько профильных направлений и военно-учетных специальностей. У нас в Симферополе более 52 школ. По программе НВП будет вестись серьезная работа с допризывной молодежью по НВП мы настроены помогать школам и другим учебным заведениям в прохождении тренажерной практики на этом полигоне", - сказал Дьяченко.Работать комплекс сможет с мая и по конец октября. А в зимнее время дети будут заниматься в учебном классе в штабе "Союза пограничников", где уже сейчас их учат теории водолазного дела. Практические тренировки еженедельно проходят в бассейне.По подсчетам, во внешкольное время центр будет готов принимать 150 школьников, которые пройдут на полигоне тренажерную практику.Кроме того, "Варяг" получил положительное решение по гранту и будет реализовывать проект подготовки педагогов для инструкторов-военруков."На сегодняшний день подготовку проходят 15 первых инструкторов, которые получат допуск и сертификаты. К сентябрю будут готовы 15 первых специалистов, четко ориентированных на подачу воинских специальностей, готовых запустить в работу наши площадки", - проинформировал Дьяченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Симферополе учителей НВП военному делу обучалиСтаршеклассников обучат основам управления беспилотникамиВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, симферополь, образование в крыму и севастополе, александр дьяченко, центр морской подготовки "варяг"
В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям

Новый военный учебный комплекс для школьников строят Симферополе

07:03 07.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковПредседатель Совета РОО "Союз пограничников Крыма", председатель Правления АНО РК "Центр морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко
Председатель Совета РОО Союз пограничников Крыма, председатель Правления АНО РК Центр морской подготовки Варяг Александр Дьяченко - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Крыму уже несколько лет готовят школьников 14-18 лет к военным профессиям. Теперь для этого появится специально оборудованный военно-спортивный городок-полигон в Симферополе.
Как на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Совета "Союз пограничников Крыма", председатель правления Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко, комплекс будет учитывать полевую, спортивно-тренировочную, морскую и начальную военную подготовку. Для этого администрацией крымской столицы уже был выделен участок в 55 соток. До конца апреля на нем должны появится полосы препятствий и различные тренажеры – тир, скалодром, секторы изучения оружия, противохимической защиты и другие.
"По подобному профилю на сегодняшний день это единственный проект по военному делу в РФ, который затрагивает столько профильных направлений и военно-учетных специальностей. У нас в Симферополе более 52 школ. По программе НВП будет вестись серьезная работа с допризывной молодежью по НВП мы настроены помогать школам и другим учебным заведениям в прохождении тренажерной практики на этом полигоне", - сказал Дьяченко.
Работать комплекс сможет с мая и по конец октября. А в зимнее время дети будут заниматься в учебном классе в штабе "Союза пограничников", где уже сейчас их учат теории водолазного дела. Практические тренировки еженедельно проходят в бассейне.
По подсчетам, во внешкольное время центр будет готов принимать 150 школьников, которые пройдут на полигоне тренажерную практику.
"Это будет на постоянном потоке, а не разовым занятием", - заявил председатель правления "Варяга".
Кроме того, "Варяг" получил положительное решение по гранту и будет реализовывать проект подготовки педагогов для инструкторов-военруков.
"На сегодняшний день подготовку проходят 15 первых инструкторов, которые получат допуск и сертификаты. К сентябрю будут готовы 15 первых специалистов, четко ориентированных на подачу воинских специальностей, готовых запустить в работу наши площадки", - проинформировал Дьяченко.
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КрымНовости КрымаСимферопольОбразование в Крыму и СевастополеАлександр ДьяченкоЦентр морской подготовки "Варяг"
 
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07:28Когда в Симферополе запустят фонтаны
07:03В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям
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