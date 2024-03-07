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В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям

В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям - РИА Новости Крым, 07.03.2024

В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям

В Крыму уже несколько лет готовят школьников 14-18 лет к военным профессиям. Теперь для этого появится специально оборудованный военно-спортивный... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T07:03

2024-03-07T07:03

2024-03-07T07:03

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центр морской подготовки "варяг"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Крыму уже несколько лет готовят школьников 14-18 лет к военным профессиям. Теперь для этого появится специально оборудованный военно-спортивный городок-полигон в Симферополе.Как на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Совета "Союз пограничников Крыма", председатель правления Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко, комплекс будет учитывать полевую, спортивно-тренировочную, морскую и начальную военную подготовку. Для этого администрацией крымской столицы уже был выделен участок в 55 соток. До конца апреля на нем должны появится полосы препятствий и различные тренажеры – тир, скалодром, секторы изучения оружия, противохимической защиты и другие."По подобному профилю на сегодняшний день это единственный проект по военному делу в РФ, который затрагивает столько профильных направлений и военно-учетных специальностей. У нас в Симферополе более 52 школ. По программе НВП будет вестись серьезная работа с допризывной молодежью по НВП мы настроены помогать школам и другим учебным заведениям в прохождении тренажерной практики на этом полигоне", - сказал Дьяченко.Работать комплекс сможет с мая и по конец октября. А в зимнее время дети будут заниматься в учебном классе в штабе "Союза пограничников", где уже сейчас их учат теории водолазного дела. Практические тренировки еженедельно проходят в бассейне.По подсчетам, во внешкольное время центр будет готов принимать 150 школьников, которые пройдут на полигоне тренажерную практику.Кроме того, "Варяг" получил положительное решение по гранту и будет реализовывать проект подготовки педагогов для инструкторов-военруков."На сегодняшний день подготовку проходят 15 первых инструкторов, которые получат допуск и сертификаты. К сентябрю будут готовы 15 первых специалистов, четко ориентированных на подачу воинских специальностей, готовых запустить в работу наши площадки", - проинформировал Дьяченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Симферополе учителей НВП военному делу обучалиСтаршеклассников обучат основам управления беспилотникамиВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, образование в крыму и севастополе, александр дьяченко, центр морской подготовки "варяг"