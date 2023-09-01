https://crimea.ria.ru/20230901/kak-v-simferopole-uchiteley-nvp-voennomu-delu-obuchali-1131093774.html

Как в Симферополе учителей НВП военному делу обучали

Как в Симферополе учителей НВП военному делу обучали - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Как в Симферополе учителей НВП военному делу обучали

РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T18:02

2023-09-01T18:02

2023-09-01T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым.- Так, ножки у нас в полусогнутом состоянии всегда! Работаем ногами, корпус не разворачиваем!Симпатичный подтянутый инструктор в камуфляже дает указания солидным дяденькам: согнули ножку! – хлопает под коленкой. Корпус прямо! – разворачивает за плечи. Ручку кладем вот так, целимся вот сюда! – это все крепкому широкоформатному мужчине, у которого кулак на "ручке" величиной с мою голову.Видимо, сказывается привычка работать с детьми, думаю я.На симферопольской базе ДОСААФ инструкторы КрымПатриотЦентра проводят занятия для учителей, которым с этого года придется преподавать в школах курсы начальной военной подготовки. Учебные точки разбросаны по территории: учат стрельбе, сборке-разборке автомата, азам тактической медицины, основам химической защиты и так далее. Ученики – в основном мужчины, многие из них отставные офицеры. Но им тоже полезно обновить свои знания, говорит инструктор Виктор Кожевников, потому что современная армия уже совсем не та, что была десять-двадцать лет назад.- Виктор, почему вы учите стоять при стрельбе корпусом к противнику, а не боком? Ведь боком площадь попадания меньше? – спрашиваю.- А вот возьмите автомат. Стреляете вы правой, значит, вперед у вас поворачивается левое плечо. Левая сторона отрыта, а что у нас слева? Сердце. То есть в таком положении пуля прилетает вам в левый бок. А когда вы стоите корпусом вперед, она попадает в бронежилет. Это стало понятно в Сирии, потом в ходе специальной военной операции, ребята говорят о том, что именно это более надежный способ.В Советской армии, говорит Виктор, бронежилетов не было. И даже тех мужчин, которые служили в армии девяностых или двухтысячных, все равно приходится переучивать. А большинство учителей в школах – это женщины, которые вообще далеки от армии. Им сложнее всего.У НВП не женское лицоВ группе мужчин-преподавателей отыскиваю взглядом одну-единственную женщину. Здесь, на полевых занятиях, представительниц прекрасного пола немного - видимо, не все из них хотят брать в руки оружие.- Насколько для вас это все сложно? – спрашиваю у преподавателя из Керчи Светланы Буркальцевой.- Сложности нет, самое главное – заинтересовать. Если я что-то не могу преподнести детям с помощью практики, я использую всевозможные материалы, делаю занятия в виде просмотра учебных фильмов, например. В принципе, все это и раньше в программе было, только такого оборудования в школах, конечно же, нет. Сейчас оформили заявки, должны скоро получить. А так все то же самое, у нас проходит "Зарница", всему этому дети учатся.- Но все-таки есть же что-то новое в программе?- Да, больше упор стал на технику ведения боя.- Как же вы справляетесь?- Мне не сложно и даже нравится. Я считаю так, если тебе что-то доверяют, ты должна к этому отнестись с интересом и любознательностью. Здесь нужен обязательно подход к возрастной категории, потому что теперь же занятия будут с пятого по девятый класс. И нужно, наверное, не спугнуть, чтобы с пятого класса ребенку не навязать какую-то ожесточенность, скажем так. Надо все это очень осторожно подавать, утонченно, и тогда уже в 9 классе все пойдет как по накатанному.- Сами будете стрелять? – спрашиваю.- Нееет! – машет руками Светлана. – Не хочу, не могу себя заставить. У нас есть для этого преподаватель физкультуры, есть Юнармия, пятидневные сборы, где с детьми занимаются профессиональные военные. Вот пусть лучше они.Конечно, было бы гораздо лучше, если бы военному делу детей учили профессиональные военные и ветераны боевых действий. Но на практике офицеры в отставке в школу не торопятся: не те заработки.- Потому что ОБЖ всего один час в неделю, два класса – два часа, это очень маленькая зарплата. Не все согласятся, - объясняет нам учитель из Феодосии, полковник инженерных войск в отставке Николай Владимирович. – Я вот не из-за денег работаю, у меня пенсия военная, хорошая. Просто мне нравится с детьми заниматься.- А что нужно сделать, чтобы привлечь в школу, например, ветеранов СВО?- Нужно поднять престиж учителя. Вот не хочу говорить про Украину, но у них давно есть предмет – "Захыст Витчизны". Нам тоже предмет "Защита Отечества" нужен в школе железно, и военная подготовка должна быть частью этого предмета. Потому что "Защита Отечества" - это больше, чем просто автомат, стрельба и все остальное. Нужно воспитывать патриотизм, учить защищать Родину, историю армии знать и оружие, и все остальное. Изменить немножко программу, часов будет больше, зарплата выше, и люди пойдут."Наш ученик награжден медалью Жукова и медалью Суворова…"Разбирать и собирать оружие будущих учителей НВП учат девочки - школьницы из Черноморского района, которые занимаются в военно-патриотическом центре "Тарханкут". И кажется, делают это с большим удовольствием.- Хотите, я вас научу? – предложила мне девятиклассница Даша Геращенко.- Хочу.Мне дают в руки автомат. На всякий случай интересуюсь: а его можно сломать? Если очень постараться, то да? А если все-таки случится, то сколько он стоит? Школа закупает за 52 тысячи… Ну ок, давайте пробовать. Он же точно не заряжен? Нет, он учебный. Ну и слава Богу.Я стараюсь повторять все операции точно, как это делает Даша. Она показывает: пальчиком надавите сюда, сдвиньте это, там пружинка, вот тут сейчас осторожно, может застрять палец (он тут же и застревает, естественно). Даша со знанием дела называет части автомата: затворная рама с газовым поршнем, спусковой крючок, газовая трубка с накладкой."Хорошо, что не на оценку это все сдавать", - думаю я. А сама пытаюсь завязать разговор с девочками и педагогом. Даша Геращенко в центре занимается уже два года, и больше всего ей нравится обращаться с оружием: собирать-разбирать, чистить. Ну и стрелять, конечно.- У нас девчонки в основном в клуб ходят, - рассказывает она.- Это психология. Девочки более активные в этом возрасте, - объясняет педагог дополнительного образования Николай Иванович Юшков.Занятия в центре проходят по субботам, и на них собирается по 80-90 человек. Принимают детей с восьми лет, им это очень нравится.- Я считаю, что давно надо было уже курс НВП ввести. Вот мы занимаемся уже шесть лет, у нас есть ребята, которые у нас занимались и сейчас обучаются в военных вузах. Три человека из наших учеников - участники СВО, один из них уже награжден медалью Жукова и медалью Суворова. За бои в Мариуполе. Я ими очень горжусь.- Чему вы учите детей на занятиях?- Прежде всего, они проходят занятия не только по разборке и сборке, но и практической медицине. Это накладывание жгутов, перевязки, тампонирование. То есть оказание первой доврачебной медицинской помощи. И потом, когда они приходят в свои учебные классы, выступают там уже как инструктора.За этим разговором мы с Дашей разобрали автомат, как мне кажется, на винтики. Она улыбается и предлагает: а теперь давайте соберем его обратно. Нет, спасибо, отвечаю. Я, пожалуй, уже пойду.Главное – воспитать неравнодушныхЗдесь же, на территории, проходит выставка военной техники и боевого оружия: это чтобы учителя могли погрузиться в атмосферу, говорят организаторы. И чтоб было совсем аутентично, рядом стоит полковая кухня. Огонь в железной печи уже растоплен, повар огромным половником мешает что-то в котле.- Каша гречневая с тушенкой и поджарочкой, - предвосхищая мой вопрос, отвечает он.Аромат солдатской каши разносится на весь двор ДОСААФа, и думается мне, что о ней уже мечтают солдатики на выставочных стендах. Они здесь задействованы на выставке военной техники и вооружения.Рядом с учебными стрельбами проходит строевая подготовка: показательно маршируют парни в форме, учителям объясняют методику обучения и дают покомандовать. Дальше в тени деревьев учат правильно надевать костюмы химзащиты. Сантиметром измеряют окружность головы: определяют размер противогаза, объясняет нам Герой России, директор КрымПатриотЦентра Дмитрий Полковников.- Мы исходили из программы, которая принята в школе. Даем тактико-технические данные стрелкового оружия, которое стоит на вооружении, основы огневой подготовки, то есть правила прицеливания, правила обращения с оружием, правила применения оружия.- Как оказывать первую помощь, тоже объясняете?- Основы медицинской подготовки. У нас педагоги и так знают, как оказывать первую помощь, но мы больший акцент делаем на тактическую медицину, то, что сейчас необходимо. В принципе всем людям эти знания будут не лишними.- С вашей точки зрения, какими навыками должен обладать человек, который закончил школу и собирается идти в армию?- Ну самое главное - воспитать неравнодушных молодых людей. Тех навыков, которые мы можем ему дать в школе, будет достаточно, чтобы прийти в вооруженные силы и на первых порах не растеряться. Но они должны любить Родину. Мы должны воспитать солдат, которые не будут отличаться от своих предков, будут такие же сильные, мужественные и самоотверженные.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательнымВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школахСтаршеклассников обучат основам управления беспилотниками

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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