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Дети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров" - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Дети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров"
Дети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров" - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Дети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров"
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО. Для них организовали праздничный обед, путешествие в сказку и... РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T19:53
2024-01-05T19:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО. Для них организовали праздничный обед, путешествие в сказку и возможность научиться разным ремеслам в волшебном "Городе мастеров". Об этом сообщила пресс-служба Международного детского центра.На "Артек-Арене" для детей прошел музыкальный спектакль под названием "Баба-Яга: другая история!", все роли в котором сыграли артековцы и сотрудники детского центра. Ребята встретились с любимыми героями: Дедом Морозом и Снегурочкой, Бабой-Ягой и Кощеем Бессмертным, Соловьем Разбойником и лесными кикиморами.Линогравюра – это техника высокой печати, при которой изображение вырезается на полимерной основе и отпечатывается на бумаге.Гости "Артека" участвовали в туристической эстафете, играли в КВН и хоккей, познакомились с авиамоделированием и киберспортом. Желающие смогли попробовать себя в японской технике шитья заплатками "Боро", в актерском мастерстве, морской рыбалке с берега и бисероплетении.Участники новогоднего праздника загадали самые заветные желания и получили от "Артека" сладкие подарки, сообщает пресс-служба. Вместе с героями сказки дети разучили русские народные танцы и сделали фотографии на память.Новогодние сказки взрослые и дети в эти дни могут посмотреть в главных театрах Крыма. На сцене идут спектакли по произведениям русских и зарубежных авторов – "Двенадцать месяцев", "Зима в Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Великан-эгоист" и другие.
https://crimea.ria.ru/20231218/novogodnyaya-skazka-v-arteke-na-dvortsovoy-ploschadi-zazhgli-glavnuyu-elku-1133627698.html
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4.7
96
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мдц "артек", новости крыма, новости, общество, гурзуф
Дети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров"

Дети участников СВО в "Артеке" создали линогравюру и елочку с сюрпризом

19:53 05.01.2024
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
Провести один день новогодних каникул в Артеке смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО. Для них организовали праздничный обед, путешествие в сказку и возможность научиться разным ремеслам в волшебном "Городе мастеров". Об этом сообщила пресс-служба Международного детского центра.

"Детей доставили в детский центр на артековских автобусах в сопровождении вожатых. Новогодний "Артек" встретил своих гостей сказочным убранством. Ребята окунулись в неповторимую атмосферу Страны Детства. Для них были организованы экскурсии, культурная и спортивная программы, праздничный обед", – сказано в сообщении.

На "Артек-Арене" для детей прошел музыкальный спектакль под названием "Баба-Яга: другая история!", все роли в котором сыграли артековцы и сотрудники детского центра. Ребята встретились с любимыми героями: Дедом Морозом и Снегурочкой, Бабой-Ягой и Кощеем Бессмертным, Соловьем Разбойником и лесными кикиморами.

"На "Артек-Арене" на 26 площадках развернулся "Город мастеров". Ребята попробовали себя в различных творческих мастер-классах и спортивных соревнованиях. Смогли изготовить новогоднюю игрушку и открытку, создать линогравюру, мягкую игрушку, артековский магнитик, елочку с сюрпризом", – рассказали в пресс-службе Международного детского центра.

Линогравюра – это техника высокой печати, при которой изображение вырезается на полимерной основе и отпечатывается на бумаге.
Гости "Артека" участвовали в туристической эстафете, играли в КВН и хоккей, познакомились с авиамоделированием и киберспортом. Желающие смогли попробовать себя в японской технике шитья заплатками "Боро", в актерском мастерстве, морской рыбалке с берега и бисероплетении.
Участники новогоднего праздника загадали самые заветные желания и получили от "Артека" сладкие подарки, сообщает пресс-служба. Вместе с героями сказки дети разучили русские народные танцы и сделали фотографии на память.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
Провести один день новогодних каникул в Артеке смогли дети военнослужащих – участников СВО
1 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
Провести один день новогодних каникул в Артеке смогли дети военнослужащих – участников СВО
2 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
Провести один день новогодних каникул в Артеке смогли дети военнослужащих – участников СВО
3 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
Провести один день новогодних каникул в Артеке смогли дети военнослужащих – участников СВО
4 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
Провести один день новогодних каникул в Артеке смогли дети военнослужащих – участников СВО
5 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
Провести один день новогодних каникул в Артеке смогли дети военнослужащих – участников СВО
6 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
Провести один день новогодних каникул в Артеке смогли дети военнослужащих – участников СВО
7 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
1 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
2 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
3 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
4 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
5 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
6 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
7 из 7
Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Новогодние сказки взрослые и дети в эти дни могут посмотреть в главных театрах Крыма. На сцене идут спектакли по произведениям русских и зарубежных авторов – "Двенадцать месяцев", "Зима в Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Великан-эгоист" и другие.
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