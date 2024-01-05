https://crimea.ria.ru/20240105/deti-uchastnikov-svo-iz-kryma-pobyvali-v-artekovskom-gorode-masterov-1134008507.html

Дети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров"

Дети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров" - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Дети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров"

Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО. Для них организовали праздничный обед, путешествие в сказку и... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T19:53

2024-01-05T19:53

2024-01-05T19:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Провести один день новогодних каникул в "Артеке" смогли дети военнослужащих – участников СВО. Для них организовали праздничный обед, путешествие в сказку и возможность научиться разным ремеслам в волшебном "Городе мастеров". Об этом сообщила пресс-служба Международного детского центра.На "Артек-Арене" для детей прошел музыкальный спектакль под названием "Баба-Яга: другая история!", все роли в котором сыграли артековцы и сотрудники детского центра. Ребята встретились с любимыми героями: Дедом Морозом и Снегурочкой, Бабой-Ягой и Кощеем Бессмертным, Соловьем Разбойником и лесными кикиморами.Линогравюра – это техника высокой печати, при которой изображение вырезается на полимерной основе и отпечатывается на бумаге.Гости "Артека" участвовали в туристической эстафете, играли в КВН и хоккей, познакомились с авиамоделированием и киберспортом. Желающие смогли попробовать себя в японской технике шитья заплатками "Боро", в актерском мастерстве, морской рыбалке с берега и бисероплетении.Участники новогоднего праздника загадали самые заветные желания и получили от "Артека" сладкие подарки, сообщает пресс-служба. Вместе с героями сказки дети разучили русские народные танцы и сделали фотографии на память.Новогодние сказки взрослые и дети в эти дни могут посмотреть в главных театрах Крыма. На сцене идут спектакли по произведениям русских и зарубежных авторов – "Двенадцать месяцев", "Зима в Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Великан-эгоист" и другие.

https://crimea.ria.ru/20231218/novogodnyaya-skazka-v-arteke-na-dvortsovoy-ploschadi-zazhgli-glavnuyu-elku-1133627698.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", новости крыма, новости, общество, гурзуф