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"Школа безопасности" в Артеке: чему научили детей

"Школа безопасности" в Артеке: чему научили детей - РИА Новости Крым, 28.02.2024

"Школа безопасности" в Артеке: чему научили детей

Сотрудники МЧС научили участников смены в Артеке оказывать первую помощь, спасать утопающих и правильно вести себя в горах, защищаться при химических угрозах и... РИА Новости Крым, 28.02.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС научили участников смены в Артеке оказывать первую помощь, спасать утопающих и правильно вести себя в горах, защищаться при химических угрозах и многим другим полезным навыкам. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.Специалисты группы радиохимической и биологической защиты продемонстрировали ребятам средства защиты и научили правильно ими пользоваться. В бассейне с ребятами провели занятия сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и водолазно-спасательной части, детям были разъяснены правила поведения на воде и спасения утопающих.Подобные занятия с артековцами спасатели проводят на регулярной основе, в рамках образовательной программы "Школа безопасности: звезда надежды".Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым постоянно участвуют в мероприятиях "Артека", в ходе которых все дети могут попробовать себя в роли пожарных и спасателей. Кроме того, в начале каждой смены во всех лагерях детского центра проводятся учебные эвакуации, детям и вожатым разъясняются порядок действий в случае возникновения ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит безопасность в школах Крыма — властиКак обеспечивается безопасность детей в "Артеке"Глава МЧС России: "Артек" – лучший детский центр в мире

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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