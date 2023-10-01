Как обеспечивается безопасность детей в "Артеке"
Безопасность детей в "Артеке" обеспечивают сотрудники Росгвардии, МВД и МЧС - Федоренко
© РИА Новости Крым . Пресс-служба МДЦ "Артек"МДЦ "Артек"
© РИА Новости Крым . Пресс-служба МДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Безопасность детей в международном детском центре "Артек" на постоянной основе обеспечивают специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии, МВД и МЧС. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор "Артека" Константин Федоренко.
"Безопасность "Артека" сегодня обеспечивает комплекс мероприятий и огромная команда организаций, ведомств, служб. Это и сотрудники Росгвардии, которые охраняют нас внутри периметра и снаружи, это и Министерство внутренних дел, и пограничное управление ФСБ. Кроме того, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации обеспечивают безопасность с детей, в том числе в акватории", - перечислил руководитель.
Федоренко уточнил, что на территории центра также располагается пункт полиции. При этом, по словам директора, росгвардейцы, сотрудники МВД и МЧС обеспечивают безопасность детей как на территории лагеря во время отдыха, так и в период заезда, выезда и экскурсий в рамках смен.
Ранее Федоренко рассказал, что этим летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира. Всего в период летней оздоровительной кампании в центре оздоровились более 13 тысяч детей, из которых около тысячи - иностранцы, в том числе из Африки, Южной Америки, США и Европы.
Ранее сообщалось, что в 2025 году на территории международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный", который будет работать круглогодично и сможет принимать до тысячи детей.
Также в Севастополе и в Запорожской области открыты и успешно работают филиалы "Артека".
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