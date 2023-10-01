https://crimea.ria.ru/20231001/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-detey-v-arteke-1131703391.html

Как обеспечивается безопасность детей в "Артеке"

Как обеспечивается безопасность детей в "Артеке" - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Как обеспечивается безопасность детей в "Артеке"

Безопасность детей в международном детском центре "Артек" на постоянной основе обеспечивают специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии, МВД и... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T17:57

2023-10-01T17:57

2023-10-01T17:47

мдц "артек"

крым

дети

детский отдых

константин федоренко

общество

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131643534_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_47dafaa6eaade4175c4cd2f08040edc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Безопасность детей в международном детском центре "Артек" на постоянной основе обеспечивают специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии, МВД и МЧС. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор "Артека" Константин Федоренко.Федоренко уточнил, что на территории центра также располагается пункт полиции. При этом, по словам директора, росгвардейцы, сотрудники МВД и МЧС обеспечивают безопасность детей как на территории лагеря во время отдыха, так и в период заезда, выезда и экскурсий в рамках смен. Ранее Федоренко рассказал, что этим летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира. Всего в период летней оздоровительной кампании в центре оздоровились более 13 тысяч детей, из которых около тысячи - иностранцы, в том числе из Африки, Южной Америки, США и Европы. Ранее сообщалось, что в 2025 году на территории международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный", который будет работать круглогодично и сможет принимать до тысячи детей.Также в Севастополе и в Запорожской области открыты и успешно работают филиалы "Артека".Читайте также на РИА Новости Крым:Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизмКак работают филиалы "Артека" в Севастополе и БердянскеКогда в "Артеке появится новый лагерь "Солнечный"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", крым, дети, детский отдых, константин федоренко, общество, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, гу мчс рф по республике крым