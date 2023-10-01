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Как обеспечивается безопасность детей в "Артеке" - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Как обеспечивается безопасность детей в "Артеке"
Как обеспечивается безопасность детей в "Артеке" - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Как обеспечивается безопасность детей в "Артеке"
Безопасность детей в международном детском центре "Артек" на постоянной основе обеспечивают специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии, МВД и... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T17:57
2023-10-01T17:47
мдц "артек"
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дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Безопасность детей в международном детском центре "Артек" на постоянной основе обеспечивают специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии, МВД и МЧС. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор "Артека" Константин Федоренко.Федоренко уточнил, что на территории центра также располагается пункт полиции. При этом, по словам директора, росгвардейцы, сотрудники МВД и МЧС обеспечивают безопасность детей как на территории лагеря во время отдыха, так и в период заезда, выезда и экскурсий в рамках смен. Ранее Федоренко рассказал, что этим летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира. Всего в период летней оздоровительной кампании в центре оздоровились более 13 тысяч детей, из которых около тысячи - иностранцы, в том числе из Африки, Южной Америки, США и Европы. Ранее сообщалось, что в 2025 году на территории международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный", который будет работать круглогодично и сможет принимать до тысячи детей.Также в Севастополе и в Запорожской области открыты и успешно работают филиалы "Артека".Читайте также на РИА Новости Крым:Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизмКак работают филиалы "Артека" в Севастополе и БердянскеКогда в "Артеке появится новый лагерь "Солнечный"
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мдц "артек", крым, дети, детский отдых, константин федоренко, общество, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Как обеспечивается безопасность детей в "Артеке"

Безопасность детей в "Артеке" обеспечивают сотрудники Росгвардии, МВД и МЧС - Федоренко

17:57 01.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба МДЦ "Артек"МДЦ "Артек"
МДЦ Артек - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Безопасность детей в международном детском центре "Артек" на постоянной основе обеспечивают специалисты Федеральной службы войск национальной гвардии, МВД и МЧС. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор "Артека" Константин Федоренко.

"Безопасность "Артека" сегодня обеспечивает комплекс мероприятий и огромная команда организаций, ведомств, служб. Это и сотрудники Росгвардии, которые охраняют нас внутри периметра и снаружи, это и Министерство внутренних дел, и пограничное управление ФСБ. Кроме того, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации обеспечивают безопасность с детей, в том числе в акватории", - перечислил руководитель.

Федоренко уточнил, что на территории центра также располагается пункт полиции. При этом, по словам директора, росгвардейцы, сотрудники МВД и МЧС обеспечивают безопасность детей как на территории лагеря во время отдыха, так и в период заезда, выезда и экскурсий в рамках смен.
Ранее Федоренко рассказал, что этим летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира. Всего в период летней оздоровительной кампании в центре оздоровились более 13 тысяч детей, из которых около тысячи - иностранцы, в том числе из Африки, Южной Америки, США и Европы.
Ранее сообщалось, что в 2025 году на территории международного детского центра "Артек" появится новый лагерь "Солнечный", который будет работать круглогодично и сможет принимать до тысячи детей.
Также в Севастополе и в Запорожской области открыты и успешно работают филиалы "Артека".
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МДЦ "Артек"КрымдетиДетский отдыхКонстантин ФедоренкоОбществоРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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