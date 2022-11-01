Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти
Власти Крыма рассказали о системе безопасности в школах
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Около 40% образовательных учреждений Крыма обеспечены специализированной охраной, чтобы такая охрана была во всех школах, необходимо решить вопрос финансирования и кадрового дефицита квалифицированных охранников. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.
"Сегодня был задан вопрос, что нужно, для того чтобы обеспечить частными охранными предприятиями или Росгвардией постоянную охрану наших объектов образования. Вопрос номер один — это финансирование. 2 млрд рублей необходимо ежегодно на эти направления. И, конечно, это человеческий ресурс. В Республике Крым на сегодняшний день просто не хватает такого количества квалифицированных охранников, которые смогли бы закрыть все наши учреждения", — отметил замминистра.
Сейчас в регионе специализированными предприятиями охраняются порядка 40% учебных заведений. Но в 2018 году, по его словам, эта цифра была гораздо меньше. При этом охранные организации присутствуют во всех государственных учреждениях. Чтобы обеспечить квалифицированной охраной все школы - необходимо финансирование, констатировал Асанов.
"Объем средств, которые необходимо выделять на безопасность учебных заведений, очень большой. Если мы говорим об инфраструктурной и инженерной безопасности объектов образования - эта сумма ежегодно меняется. Потому что эти системы безопасности постоянно модернизируются и, самое главное, их нужно содержать. На сегодняшний день общая потребность в этих средствах порядка 8-9 млрд рублей. Это не конечная сумма и она будет постоянно расти, несмотря на то, что постоянно выделяются средства из федерального, республиканского и муниципального бюджетов", — подвел итог Асанов.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев потребовал усилить меры безопасности в учебных заведениях Крыма и взять на контроль лиц с психическими отклонениям, чтобы предотвратить повторение керченской и ижевской трагедий.