https://crimea.ria.ru/20221101/skolko-stoit-bezopasnost-v-shkolakh-kryma--vlasti-1125196451.html

Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти

Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти

Около 40% образовательных учреждений Крыма обеспечены специализированной охраной, чтобы такая охрана была во всех школах, необходимо решить вопрос... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T19:33

2022-11-01T19:33

2022-11-01T19:33

образование в крыму и севастополе

общество

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Около 40% образовательных учреждений Крыма обеспечены специализированной охраной, чтобы такая охрана была во всех школах, необходимо решить вопрос финансирования и кадрового дефицита квалифицированных охранников. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.Сейчас в регионе специализированными предприятиями охраняются порядка 40% учебных заведений. Но в 2018 году, по его словам, эта цифра была гораздо меньше. При этом охранные организации присутствуют во всех государственных учреждениях. Чтобы обеспечить квалифицированной охраной все школы - необходимо финансирование, констатировал Асанов."Объем средств, которые необходимо выделять на безопасность учебных заведений, очень большой. Если мы говорим об инфраструктурной и инженерной безопасности объектов образования - эта сумма ежегодно меняется. Потому что эти системы безопасности постоянно модернизируются и, самое главное, их нужно содержать. На сегодняшний день общая потребность в этих средствах порядка 8-9 млрд рублей. Это не конечная сумма и она будет постоянно расти, несмотря на то, что постоянно выделяются средства из федерального, республиканского и муниципального бюджетов", — подвел итог Асанов.Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев потребовал усилить меры безопасности в учебных заведениях Крыма и взять на контроль лиц с психическими отклонениям, чтобы предотвратить повторение керченской и ижевской трагедий.

https://crimea.ria.ru/20221007/veteran-fso-prizval-uyti-ot-formalnogo-podkhoda-k-okhrane-shkol-1124738868.html

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2022

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образование в крыму и севастополе, общество, безопасность республики крым и севастополя