Рейтинг@Mail.ru
Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221101/skolko-stoit-bezopasnost-v-shkolakh-kryma--vlasti-1125196451.html
Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти
Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти
Около 40% образовательных учреждений Крыма обеспечены специализированной охраной, чтобы такая охрана была во всех школах, необходимо решить вопрос... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T19:33
2022-11-01T19:33
образование в крыму и севастополе
общество
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111598/69/1115986976_0:196:2948:1854_1920x0_80_0_0_3a2fc83473d15f4b4497a7613d40bccd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Около 40% образовательных учреждений Крыма обеспечены специализированной охраной, чтобы такая охрана была во всех школах, необходимо решить вопрос финансирования и кадрового дефицита квалифицированных охранников. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.Сейчас в регионе специализированными предприятиями охраняются порядка 40% учебных заведений. Но в 2018 году, по его словам, эта цифра была гораздо меньше. При этом охранные организации присутствуют во всех государственных учреждениях. Чтобы обеспечить квалифицированной охраной все школы - необходимо финансирование, констатировал Асанов."Объем средств, которые необходимо выделять на безопасность учебных заведений, очень большой. Если мы говорим об инфраструктурной и инженерной безопасности объектов образования - эта сумма ежегодно меняется. Потому что эти системы безопасности постоянно модернизируются и, самое главное, их нужно содержать. На сегодняшний день общая потребность в этих средствах порядка 8-9 млрд рублей. Это не конечная сумма и она будет постоянно расти, несмотря на то, что постоянно выделяются средства из федерального, республиканского и муниципального бюджетов", — подвел итог Асанов.Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев потребовал усилить меры безопасности в учебных заведениях Крыма и взять на контроль лиц с психическими отклонениям, чтобы предотвратить повторение керченской и ижевской трагедий.
https://crimea.ria.ru/20221007/veteran-fso-prizval-uyti-ot-formalnogo-podkhoda-k-okhrane-shkol-1124738868.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111598/69/1115986976_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f5466666a6796aadfc16de0b07d4b33e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
образование в крыму и севастополе, общество, безопасность республики крым и севастополя
Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти

Власти Крыма рассказали о системе безопасности в школах

19:33 01.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбеспечение безопасности в российских школах
Обеспечение безопасности в российских школах - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Около 40% образовательных учреждений Крыма обеспечены специализированной охраной, чтобы такая охрана была во всех школах, необходимо решить вопрос финансирования и кадрового дефицита квалифицированных охранников. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.
"Сегодня был задан вопрос, что нужно, для того чтобы обеспечить частными охранными предприятиями или Росгвардией постоянную охрану наших объектов образования. Вопрос номер один — это финансирование. 2 млрд рублей необходимо ежегодно на эти направления. И, конечно, это человеческий ресурс. В Республике Крым на сегодняшний день просто не хватает такого количества квалифицированных охранников, которые смогли бы закрыть все наши учреждения", — отметил замминистра.
Сейчас в регионе специализированными предприятиями охраняются порядка 40% учебных заведений. Но в 2018 году, по его словам, эта цифра была гораздо меньше. При этом охранные организации присутствуют во всех государственных учреждениях. Чтобы обеспечить квалифицированной охраной все школы - необходимо финансирование, констатировал Асанов.
"Объем средств, которые необходимо выделять на безопасность учебных заведений, очень большой. Если мы говорим об инфраструктурной и инженерной безопасности объектов образования - эта сумма ежегодно меняется. Потому что эти системы безопасности постоянно модернизируются и, самое главное, их нужно содержать. На сегодняшний день общая потребность в этих средствах порядка 8-9 млрд рублей. Это не конечная сумма и она будет постоянно расти, несмотря на то, что постоянно выделяются средства из федерального, республиканского и муниципального бюджетов", — подвел итог Асанов.
Полиция у школы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:06Радио "Спутник в Крыму"
Ветеран ФСО призвал уйти от формального подхода к охране школ
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев потребовал усилить меры безопасности в учебных заведениях Крыма и взять на контроль лиц с психическими отклонениям, чтобы предотвратить повторение керченской и ижевской трагедий.
Образование в Крыму и СевастополеОбществоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23Запасы водохранилищ Крыма снизились
20:05Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено
20:03Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос
19:48Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США
19:33Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти
19:20Атаку на Севастополь необходимо расследовать – решение Путина и Эрдогана
19:09Путин дал новые поручения по созданию круглогодичных курортов у моря
19:00Что будет с жильем переселенцев из Херсона после получения сертификатов
18:45Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки
18:16Крымчане за неделю отдали мошенникам 7 млн рублей
18:01Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО
17:49Больницы Херсонской области в зоне отселения временно не работают
17:36Медведев назвал единственный сценарий спасения от мировой войны
17:06На Украине просят Польшу проложить ж/д коридор до порта Гданьска и Литвы
16:37Обстрел села в Белгородской области: есть повреждения и пострадавший
16:31Когда может быть подписан мир между Арменией и Азербайджаном – мнение
16:08Сальдо рассказал о ситуации со снабжением в Херсоне и области
15:59ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и две американские РЛС
15:55Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
15:40Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Лента новостейМолния