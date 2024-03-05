https://crimea.ria.ru/20240305/v-krym-na-reabilitatsiyu-priekhali-52-rebenka-s-novykh-territoriy-1135432346.html

В Крым на реабилитацию приехали 52 ребенка с новых территорий

В Крым на реабилитацию приехали 52 ребенка с новых территорий - РИА Новости Крым, 05.03.2024

В Крым на реабилитацию приехали 52 ребенка с новых территорий

В Крым на отдых и оздоровление прибыли 52 ребенка, которые пострадали от преступных действий ВСУ. Детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей посетила... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T19:08

2024-03-05T19:08

2024-03-05T19:08

анна кузнецова

новости крыма

крым

крым курортный

дети

новые регионы россии

реабилитация

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Крым на отдых и оздоровление прибыли 52 ребенка, которые пострадали от преступных действий ВСУ. Детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей посетила вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Анна Кузнецова.Физическая и психологическая реабилитация детей проходит на базе центра спорта "Эволюция" в Евпатории. Возраст прибывших – от 7 до 17 лет. Смена продлится 21 день.В ходе визита она осмотрела учебные корпуса, побывала в кабинете арт-терапии, ЛФК и психолога. Также она пообщалась с детьми, расспросила какое лечение они получают, как проводят время и всем ли довольны. Кроме того, Кузнецова заглянула в спортзал, бассейн и жилой корпус с символичным названием "Мирный"."Конечно, даже если ребенок не ранен за все это время физически, мы понимаем, что все эти дети получили другие ранения которые тоже лечатся такими встречами, программами", – уточнила вице-спикер.По ее словам, в Крыму созданы очень хорошие условия как для физической, так и для психологической реабилитации детей.Также она напомнила, что отдых был организован по решению Совета Государственной Думы, чтобы помочь детям из присоединенных регионов, которые "живут на фронтовых территориях или пострадали от действий ВСУ, чтобы они получили лечение".По словам Кузнецовой, работа по оздоровлению и реабилитации детей, пострадавших от действий ВСУ, будет продолжена и в дальнейшем.В середине февраля в Крым на отдых приехали 340 детей из Белгородской области. Ребята отдыхают в "Артеке", где для них организуют уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.В январе в Крым прибыл поезд с детьми из приграничных территорий Белгородской области, отдых для которых был организован в круглогодичном санатории под Евпаторией.В Крыму регулярно организовывают отдых и оздоровление для ребят из новых регионов. За 2023 год в здравницах и детских оздоровительных лагерях полуострова отдохнули почти 8 тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:11 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей из новых регионовВ Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидов

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новые регионы россии

евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, новости крыма, крым, крым курортный, дети, новые регионы россии, реабилитация, евпатория