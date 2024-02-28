https://crimea.ria.ru/20240228/v-evpatorii-otremontirovali-reabilitatsionnyy-tsentr-dlya-detey-invalidov-1135281963.html

В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидов

В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 28.02.2024

В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидов

Многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов "Лучезарный" отремонтировали в Евпатории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после его... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T15:37

2024-02-28T15:37

2024-02-28T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов "Лучезарный" отремонтировали в Евпатории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после его посещения.Глава республики осмотрел залы лечебной и адаптивной физкультуры, кабинеты врачей, кабинеты для физиотерапевтических процедур. По его словам, в жилых комнатах и в учебно-игровом классе для детей созданы комфортные условия."В пгт Заозерное побывал в Национальном центре параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов, где осмотрел инфраструктуру, в том числе водно-спортивный корпус. Пообщался с ребятами, среди которых дети из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - поделился Сергей Аксенов.В этом Центре применяют в работе тренинги, арт- и трудотерапию, проводят социально-бытовую реабилитацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 летПрограмму капремонтов школ в РФ продлят и обеспечат безопасность детейКакие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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