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В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидов
В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 28.02.2024
В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидов
Многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов "Лучезарный" отремонтировали в Евпатории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после его... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T15:37
2024-02-28T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов "Лучезарный" отремонтировали в Евпатории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после его посещения.Глава республики осмотрел залы лечебной и адаптивной физкультуры, кабинеты врачей, кабинеты для физиотерапевтических процедур. По его словам, в жилых комнатах и в учебно-игровом классе для детей созданы комфортные условия."В пгт Заозерное побывал в Национальном центре параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов, где осмотрел инфраструктуру, в том числе водно-спортивный корпус. Пообщался с ребятами, среди которых дети из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - поделился Сергей Аксенов.В этом Центре применяют в работе тренинги, арт- и трудотерапию, проводят социально-бытовую реабилитацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 летПрограмму капремонтов школ в РФ продлят и обеспечат безопасность детейКакие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году
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сергей аксенов, евпатория, реабилитация, новости, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидов

Реабилитационный центр для детей-инвалидов отремонтировали в Евпатории за 250 млн

15:37 28.02.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Евпатории посетил Многопрофильный комплексный реабилитационный центр для детей-инвалидов "Лучезарный"
В Евпатории посетил Многопрофильный комплексный реабилитационный центр для детей-инвалидов Лучезарный
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов "Лучезарный" отремонтировали в Евпатории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после его посещения.
"Из республиканского бюджета выделено более 250 млн рублей. Центр оснащен современным оборудованием, работают специалисты, включая узкопрофильных", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики осмотрел залы лечебной и адаптивной физкультуры, кабинеты врачей, кабинеты для физиотерапевтических процедур. По его словам, в жилых комнатах и в учебно-игровом классе для детей созданы комфортные условия.
"В пгт Заозерное побывал в Национальном центре параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов, где осмотрел инфраструктуру, в том числе водно-спортивный корпус. Пообщался с ребятами, среди которых дети из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - поделился Сергей Аксенов.
В этом Центре применяют в работе тренинги, арт- и трудотерапию, проводят социально-бытовую реабилитацию.
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Сергей АксеновЕвпаторияРеабилитацияНовостиНовости КрымаКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в России
 
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