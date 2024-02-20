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Программу капремонтов школ в РФ продлят и обеспечат безопасность детей - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Программу капремонтов школ в РФ продлят и обеспечат безопасность детей
Программу капремонтов школ в РФ продлят и обеспечат безопасность детей - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Программу капремонтов школ в РФ продлят и обеспечат безопасность детей
Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года. Об этом он заявил во... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T22:04
2024-02-20T22:04
владимир путин (политик)
россия
новости
школа
капремонт школ
образование в россии
безопасность
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года. Об этом он заявил во вторник в рамках совещания по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.Кроме того, Путин поручил правительствам регионов уделить особенное внимание безопасности школ и организации внутришкольной логистики, чтобы избежать большого скопления учащихся в раздевалках, столовых и других помещениях школ.Также Путин поручил создавать в школах условия для работы школьных театров, обновлять актовые залы и библиотеки, развивать на базе школ среду для кружков и секций, волонтерские центры, художественные мастерские, обновлять медицинские кабинеты и пищеблоки. При этом, по мнению президента, к работе по организации школьных пространств нужно привлекать самих школьников.Российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом в кратчайшие сроки, поручил ранее во вторник президент России Владимир Путин. Читайте также на РИА Новости Крым:Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продленыПлавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммыКакие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году
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владимир путин (политик), россия, новости, школа, капремонт школ, образование в россии, безопасность, дети
Программу капремонтов школ в РФ продлят и обеспечат безопасность детей

Путин: программу капремонтов нужно продлить до 2030 года и обеспечить безопасность детей

22:04 20.02.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года. Об этом он заявил во вторник в рамках совещания по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.

"Только из федерального бюджета в 2022-2023 годах на эти цели выделено 134 миллиарда рублей. И в 2024-2026 годах планируем еще направить 181 миллиард рублей. Это приличные деньги. В начале программы мы говорили, что могли направить и еще больше: проблема была в том, чтобы освоить эти ресурсы. Мощности у нас сейчас имеются, растут практически каждый месяц. Поэтому все это становится реалистичным и результат действительно хороший... По этому направлению будем идти дальше и обязательно с правительством обсудим продолжение программы до 2030 года", – заявил российский лидер.

Кроме того, Путин поручил правительствам регионов уделить особенное внимание безопасности школ и организации внутришкольной логистики, чтобы избежать большого скопления учащихся в раздевалках, столовых и других помещениях школ.

"Здесь нужно действовать предельно четко. Неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения, оповещения. Вводить безопасную пропускную систему, создать условия для специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и помещений", – сказал президент.

Также Путин поручил создавать в школах условия для работы школьных театров, обновлять актовые залы и библиотеки, развивать на базе школ среду для кружков и секций, волонтерские центры, художественные мастерские, обновлять медицинские кабинеты и пищеблоки. При этом, по мнению президента, к работе по организации школьных пространств нужно привлекать самих школьников.
Российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом в кратчайшие сроки, поручил ранее во вторник президент России Владимир Путин.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовостиШколаКапремонт школОбразование в РоссииБезопасностьдети
 
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