https://crimea.ria.ru/20240220/programmu-kapremontov-shkol-v-rf-prodlyat-i-obespechat-bezopasnost-detey-1135111536.html

Программу капремонтов школ в РФ продлят и обеспечат безопасность детей

Программу капремонтов школ в РФ продлят и обеспечат безопасность детей - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Программу капремонтов школ в РФ продлят и обеспечат безопасность детей

Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года. Об этом он заявил во... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T22:04

2024-02-20T22:04

2024-02-20T22:04

владимир путин (политик)

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капремонт школ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года. Об этом он заявил во вторник в рамках совещания по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.Кроме того, Путин поручил правительствам регионов уделить особенное внимание безопасности школ и организации внутришкольной логистики, чтобы избежать большого скопления учащихся в раздевалках, столовых и других помещениях школ.Также Путин поручил создавать в школах условия для работы школьных театров, обновлять актовые залы и библиотеки, развивать на базе школ среду для кружков и секций, волонтерские центры, художественные мастерские, обновлять медицинские кабинеты и пищеблоки. При этом, по мнению президента, к работе по организации школьных пространств нужно привлекать самих школьников.Российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом в кратчайшие сроки, поручил ранее во вторник президент России Владимир Путин. Читайте также на РИА Новости Крым:Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продленыПлавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммыКакие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, школа, капремонт школ, образование в россии, безопасность, дети