https://crimea.ria.ru/20240220/shkoly-rossii-obespechat-vysokoskorostnym-internetom--putin-1135110834.html
Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин
Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин
Российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом в кратчайшие сроки. Такое поручение во вторник дал президент России Владимир Путин в рамках... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T21:41
2024-02-20T21:41
2024-02-20T21:41
владимир путин (политик)
новости
россия
школа
образование в россии
интернет
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127796745_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c214b39b5ce387c6b5284a1b70bfa5aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом в кратчайшие сроки. Такое поручение во вторник дал президент России Владимир Путин в рамках совещания по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.По его словам, формирование современной образовательной среды должно стать одним из приоритетов. В этой связи глава государства также поручил оснащать кабинеты физики, химии, информатики, формировать в школах воспитательные пространства, а также привлекать педагогов, способных работать в новой образовательной среде."Прошу правительство предложить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов", – сказал президент.В Крыму в течение четырех лет построят 12 новых школ, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новую школу за миллиард рублейПрограммы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продленыДве школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127796745_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58e93cc2044c0f81a2e7614f8a172255.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, россия, школа, образование в россии, интернет, дети, общество
Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин
Путин: российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом в кратчайшие сроки. Такое поручение во вторник дал президент России Владимир Путин в рамках совещания по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.
"В кратчайшие сроки прошу обеспечить школы не просто интернетом, а высокоскоростным интернетом", – поручил президент.
По его словам, формирование современной образовательной среды должно стать одним из приоритетов. В этой связи глава государства также поручил оснащать кабинеты физики, химии, информатики, формировать в школах воспитательные пространства, а также привлекать педагогов, способных работать в новой образовательной среде.
"Прошу правительство предложить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов", – сказал президент.
Читайте также на РИА Новости Крым: