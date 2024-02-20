https://crimea.ria.ru/20240220/shkoly-rossii-obespechat-vysokoskorostnym-internetom--putin-1135110834.html

Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин

Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин

Российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом в кратчайшие сроки. Такое поручение во вторник дал президент России Владимир Путин в рамках... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T21:41

2024-02-20T21:41

2024-02-20T21:41

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом в кратчайшие сроки. Такое поручение во вторник дал президент России Владимир Путин в рамках совещания по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.По его словам, формирование современной образовательной среды должно стать одним из приоритетов. В этой связи глава государства также поручил оснащать кабинеты физики, химии, информатики, формировать в школах воспитательные пространства, а также привлекать педагогов, способных работать в новой образовательной среде."Прошу правительство предложить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов", – сказал президент.В Крыму в течение четырех лет построят 12 новых школ, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новую школу за миллиард рублейПрограммы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продленыДве школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, школа, образование в россии, интернет, дети, общество