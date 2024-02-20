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Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин
Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин
Российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом в кратчайшие сроки. Такое поручение во вторник дал президент России Владимир Путин в рамках... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T21:41
2024-02-20T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом в кратчайшие сроки. Такое поручение во вторник дал президент России Владимир Путин в рамках совещания по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.По его словам, формирование современной образовательной среды должно стать одним из приоритетов. В этой связи глава государства также поручил оснащать кабинеты физики, химии, информатики, формировать в школах воспитательные пространства, а также привлекать педагогов, способных работать в новой образовательной среде."Прошу правительство предложить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов", – сказал президент.В Крыму в течение четырех лет построят 12 новых школ, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новую школу за миллиард рублейПрограммы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продленыДве школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
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владимир путин (политик), новости, россия, школа, образование в россии, интернет, дети, общество
Школы России обеспечат высокоскоростным интернетом – Путин

Путин: российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом

21:41 20.02.2024
 
© Dmitry MakeevКомпьютер
Компьютер
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом в кратчайшие сроки. Такое поручение во вторник дал президент России Владимир Путин в рамках совещания по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.

"В кратчайшие сроки прошу обеспечить школы не просто интернетом, а высокоскоростным интернетом", – поручил президент.

По его словам, формирование современной образовательной среды должно стать одним из приоритетов. В этой связи глава государства также поручил оснащать кабинеты физики, химии, информатики, формировать в школах воспитательные пространства, а также привлекать педагогов, способных работать в новой образовательной среде.
"Прошу правительство предложить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов", – сказал президент.
В Крыму в течение четырех лет построят 12 новых школ, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияШколаОбразование в РоссииИнтернетдетиОбщество
 
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