https://crimea.ria.ru/20240219/programmy-zemskiy-doktor-i-zemskiy-uchitel-budut-prodleny-1135068406.html

Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены

Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены

Сроки действия программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель" будут продлены до 2030 года. Такое поручение правительству дал президент России РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T21:26

2024-02-19T21:26

2024-02-19T21:26

новости

владимир путин (политик)

россия

соцзащита

здравоохранение в россии

образование в россии

михаил мишустин

правительство россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/13/1135068291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_214e568187834a9b5d5c9455e58b16f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сроки действия программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель" будут продлены до 2030 года. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин, текст документа опубликован на сайте Кремля.Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, который должен представить доклад о ходе выполнения до 25 сентября и затем до 20 декабря 2024 года.Кроме того, президент поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении дальневосточной ипотеки на педагогов частных образовательных учреждений. Это поручение было создано по итогам рабочей поездки российского лидера в Чукотский автономный округ."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о распространении программы "Дальневосточная ипотека" на педагогических работников, которые осуществляют трудовую деятельность в частных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", – говорится в поручении.Особое поручение получило Минпросвещения РФ, которое должно оказать поддержку властям Чукотки в подготовке учебников по родным языкам коренных народов Севера.Президент также поручил правительству рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов и заняться развитием систем международных платежей.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного СевастополяОбъекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризмаМожно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, соцзащита, здравоохранение в россии, образование в россии, михаил мишустин, правительство россии