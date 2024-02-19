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Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены
Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены
Сроки действия программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель" будут продлены до 2030 года. Такое поручение правительству дал президент России РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T21:26
2024-02-19T21:26
новости
владимир путин (политик)
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образование в россии
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сроки действия программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель" будут продлены до 2030 года. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин, текст документа опубликован на сайте Кремля.Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, который должен представить доклад о ходе выполнения до 25 сентября и затем до 20 декабря 2024 года.Кроме того, президент поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении дальневосточной ипотеки на педагогов частных образовательных учреждений. Это поручение было создано по итогам рабочей поездки российского лидера в Чукотский автономный округ."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о распространении программы "Дальневосточная ипотека" на педагогических работников, которые осуществляют трудовую деятельность в частных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", – говорится в поручении.Особое поручение получило Минпросвещения РФ, которое должно оказать поддержку властям Чукотки в подготовке учебников по родным языкам коренных народов Севера.Президент также поручил правительству рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов и заняться развитием систем международных платежей.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного СевастополяОбъекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризмаМожно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, владимир путин (политик), россия, соцзащита, здравоохранение в россии, образование в россии, михаил мишустин, правительство россии
Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены

Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены до 2030 года – Путин

21:26 19.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сроки действия программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель" будут продлены до 2030 года. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин, текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: обеспечить продление до 2030 года сроков реализации программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", – говорится в поручении.

Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, который должен представить доклад о ходе выполнения до 25 сентября и затем до 20 декабря 2024 года.
Кроме того, президент поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении дальневосточной ипотеки на педагогов частных образовательных учреждений. Это поручение было создано по итогам рабочей поездки российского лидера в Чукотский автономный округ.
"Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о распространении программы "Дальневосточная ипотека" на педагогических работников, которые осуществляют трудовую деятельность в частных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", – говорится в поручении.
Особое поручение получило Минпросвещения РФ, которое должно оказать поддержку властям Чукотки в подготовке учебников по родным языкам коренных народов Севера.
Президент также поручил правительству рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов и заняться развитием систем международных платежей.
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21:4311 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
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21:02Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома
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20:43Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде
20:37В России будут развивать международные платежи – поручение Путина
20:27Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов
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