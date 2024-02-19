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Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов
Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение,... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T20:27
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение, которое опубликовано на сайте Кремля.Доклад должен быть предоставлен до 31 марта, ответственный – премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://crimea.ria.ru/20240219/obekty-obschepita-dolzhny-byt-vklyucheny-v-programmy-po-razvitiyu-turizma-1135066661.html
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владимир путин (политик), дети, новости, россия, семья, общество
Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов

Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов

20:27 19.02.2024 (обновлено: 20:32 19.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение, которое опубликовано на сайте Кремля.
"Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, состоявшейся 10–11 января 2024 года. Правительству РФ: рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам", – говорится в документе.
Доклад должен быть предоставлен до 31 марта, ответственный – премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
20:16
Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма
 
Владимир Путин (политик)детиНовостиРоссиясемьяОбщество
 
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