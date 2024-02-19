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Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов
Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение,... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T20:27
2024-02-19T20:27
2024-02-19T20:32
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение, которое опубликовано на сайте Кремля.Доклад должен быть предоставлен до 31 марта, ответственный – премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://crimea.ria.ru/20240219/obekty-obschepita-dolzhny-byt-vklyucheny-v-programmy-po-razvitiyu-turizma-1135066661.html
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владимир путин (политик), дети, новости, россия, семья, общество
Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов
Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов
20:27 19.02.2024 (обновлено: 20:32 19.02.2024)