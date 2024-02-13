Рейтинг@Mail.ru
Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240213/dve-shkoly-v-kerchi-spasut-ot-razrusheniya-kogda-nachnut-remont-1134921029.html
Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
Ремонт двух школ в Керчи, одна из которых является объектом культурного наследия, начнут в этом году. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальной сети... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T20:31
2024-02-13T20:39
керчь
святослав брусаков
школа
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127233402_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_127ff6833c2ab36f853b5fee2edfa8c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ремонт двух школ в Керчи, одна из которых является объектом культурного наследия, начнут в этом году. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальной сети Вконтакте глава администрации города Святослав Брусаков.По словам Брусакова, в ближайшее время будет заключен контракт с проектировщиками, которые проведут инструментальные обследования здания, после чего работы продолжатся. Сейчас сделают ограждения, чтобы фасад "не наделал беды".Кроме того, в планах начать ремонт школы имени героя Советского Союза С. А. Борзенко № 9.Ремонтные работы, по его словам, начнут в марте этого года.В январе текущего года на официальном правительственном портале Республики Крым появилась информация о предстоящем капитальном ремонте Симферопольской школы-гимназии № 10. На него планируется потратить 165 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат федеральные миллионы на ремонт школВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школыВ Крыму построят новую школу за миллиард рублей
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127233402_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_17e0af8cca9e6b9263df3af7c6e27f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, святослав брусаков, школа, общество, новости крыма
Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт

В Керчи на ремонт двух проблемных школ необходимо более 30 млн рублей - власти

20:31 13.02.2024 (обновлено: 20:39 13.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ремонт двух школ в Керчи, одна из которых является объектом культурного наследия, начнут в этом году. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальной сети Вконтакте глава администрации города Святослав Брусаков.

"По школе № 11 серьезный вопрос. Обратились мы к руководству республики о финансировании ремонта этой школы, поскольку там не все так просто. Кроме фасада, на который у нас есть проектные работы (порядка 22 млн рублей), еще и сама школа разрушается: лестничные марши, санузлы", - заявил он.

По словам Брусакова, в ближайшее время будет заключен контракт с проектировщиками, которые проведут инструментальные обследования здания, после чего работы продолжатся. Сейчас сделают ограждения, чтобы фасад "не наделал беды".
Кроме того, в планах начать ремонт школы имени героя Советского Союза С. А. Борзенко № 9.
"Там черная плесень не только на фасаде, но и кровле. Из местного бюджета мы запланировали в этом году порядка 10 млн рублей для того, чтобы выполнить ремонт в первую очередь кровли. Она старая. Это объект культурного наследия, нужно согласовывать работы с минкультом", - уточнил Брусаков.
Ремонтные работы, по его словам, начнут в марте этого года.
В январе текущего года на официальном правительственном портале Республики Крым появилась информация о предстоящем капитальном ремонте Симферопольской школы-гимназии № 10. На него планируется потратить 165 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым и Севастополь получат федеральные миллионы на ремонт школ
В Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школы
В Крыму построят новую школу за миллиард рублей
 
КерчьСвятослав БрусаковШколаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:31Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
20:11Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде
19:56Часть Севастополя обесточена - причина
19:2612 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке Анапы
19:04Большой пожар в Анапе: из 11-этажки эвакуируют жильцов
19:00Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко
18:53В Ялте инспектируют "каменные мешки" – выявлено больше 100 недостроев
18:37Больше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе
18:19Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с рядовым Гавриленко
18:06На двух улицах в центре Симферополя ограничат движение транспорта
17:50Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам
17:37Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей
17:24На Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в Днепропетровске
17:13Массовое отключение: в Севастополе до среды отключат воду из-за аварии
16:48Крым помогает жителям Одессы и Николаева оформить гражданство России
16:38Сырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - Симоньян
16:25Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
16:13Музеи Крыма пожаловались в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине
16:06В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО
15:46Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионах
Лента новостейМолния