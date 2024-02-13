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Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
Ремонт двух школ в Керчи, одна из которых является объектом культурного наследия, начнут в этом году. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальной сети... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T20:31
2024-02-13T20:31
2024-02-13T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ремонт двух школ в Керчи, одна из которых является объектом культурного наследия, начнут в этом году. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальной сети Вконтакте глава администрации города Святослав Брусаков.По словам Брусакова, в ближайшее время будет заключен контракт с проектировщиками, которые проведут инструментальные обследования здания, после чего работы продолжатся. Сейчас сделают ограждения, чтобы фасад "не наделал беды".Кроме того, в планах начать ремонт школы имени героя Советского Союза С. А. Борзенко № 9.Ремонтные работы, по его словам, начнут в марте этого года.В январе текущего года на официальном правительственном портале Республики Крым появилась информация о предстоящем капитальном ремонте Симферопольской школы-гимназии № 10. На него планируется потратить 165 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат федеральные миллионы на ремонт школВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школыВ Крыму построят новую школу за миллиард рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керчь, святослав брусаков, школа, общество, новости крыма
Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
В Керчи на ремонт двух проблемных школ необходимо более 30 млн рублей - власти
20:31 13.02.2024 (обновлено: 20:39 13.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ремонт двух школ в Керчи, одна из которых является объектом культурного наследия, начнут в этом году. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальной сети Вконтакте глава администрации города Святослав Брусаков.
"По школе № 11 серьезный вопрос. Обратились мы к руководству республики о финансировании ремонта этой школы, поскольку там не все так просто. Кроме фасада, на который у нас есть проектные работы (порядка 22 млн рублей), еще и сама школа разрушается: лестничные марши, санузлы", - заявил он.
По словам Брусакова, в ближайшее время будет заключен контракт с проектировщиками, которые проведут инструментальные обследования здания, после чего работы продолжатся. Сейчас сделают ограждения, чтобы фасад "не наделал беды".
Кроме того, в планах начать ремонт школы имени героя Советского Союза С. А. Борзенко № 9.
"Там черная плесень не только на фасаде, но и кровле. Из местного бюджета мы запланировали в этом году порядка 10 млн рублей для того, чтобы выполнить ремонт в первую очередь кровли. Она старая. Это объект культурного наследия, нужно согласовывать работы с минкультом", - уточнил Брусаков.
Ремонтные работы, по его словам, начнут в марте этого года.
В январе текущего года на официальном правительственном портале Республики Крым появилась информация о предстоящем капитальном ремонте
Симферопольской школы-гимназии № 10. На него планируется потратить 165 млн рублей.
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