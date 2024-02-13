https://crimea.ria.ru/20240213/dve-shkoly-v-kerchi-spasut-ot-razrusheniya-kogda-nachnut-remont-1134921029.html

Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт

Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт

Ремонт двух школ в Керчи, одна из которых является объектом культурного наследия, начнут в этом году. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальной сети... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T20:31

2024-02-13T20:31

2024-02-13T20:39

керчь

святослав брусаков

школа

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ремонт двух школ в Керчи, одна из которых является объектом культурного наследия, начнут в этом году. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальной сети Вконтакте глава администрации города Святослав Брусаков.По словам Брусакова, в ближайшее время будет заключен контракт с проектировщиками, которые проведут инструментальные обследования здания, после чего работы продолжатся. Сейчас сделают ограждения, чтобы фасад "не наделал беды".Кроме того, в планах начать ремонт школы имени героя Советского Союза С. А. Борзенко № 9.Ремонтные работы, по его словам, начнут в марте этого года.В январе текущего года на официальном правительственном портале Республики Крым появилась информация о предстоящем капитальном ремонте Симферопольской школы-гимназии № 10. На него планируется потратить 165 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат федеральные миллионы на ремонт школВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школыВ Крыму построят новую школу за миллиард рублей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, святослав брусаков, школа, общество, новости крыма