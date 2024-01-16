Рейтинг@Mail.ru
Работы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназии - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240116/raboty-na-165-millionov-v-simferopole-provedut-kapremont-gimnazii-1134212574.html
Работы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназии
Работы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназии - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Работы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназии
Симферопольскую школу-гимназию № 10 капитально отремонтируют почти за 165 млн рублей. Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика опубликовано на РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T06:38
2024-01-16T06:38
образование в крыму и севастополе
крым
строительство
новости крыма
симферополь
госпрограмма социально-экономического развития крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119801190_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_522f3cf5f389370cb0e2368d973e4787.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Симферопольскую школу-гимназию № 10 капитально отремонтируют почти за 165 млн рублей. Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика опубликовано на официальном правительственном портале республики. В соответствии с документом, цена контракта составляет 164,7 млн рублей, работы должны быть окончены до 30 сентября 2025 года. Авансовый платеж не предусмотрен. Заказчиком выступает департамент капитального строительства Администрации Симферополя.За 9 лет в Крыму в рамках госпрограммы социально-экономического развития реализовали 439 строительных проектов. Всего планируется реализовать 723 проекта на общую сумму более 686 миллиардов рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат федеральные миллионы на ремонт школВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школыВ Крыму построят новую школу за миллиард рублей
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119801190_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_3ae39e5ba7009bc79e5bc42a28d6833d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
образование в крыму и севастополе, крым, строительство, новости крыма, симферополь, госпрограмма социально-экономического развития крыма
Работы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназии

Симферопольскую школу-гимназию № 10 капитально отремонтируют - распоряжение

06:38 16.01.2024
 
© РИА Новости Крым, Анна ПетроваРемонтные работы
Ремонтные работы
© РИА Новости Крым, Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Симферопольскую школу-гимназию № 10 капитально отремонтируют почти за 165 млн рублей. Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика опубликовано на официальном правительственном портале республики.
"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Дизайнстрой" подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является капитальный ремонт Школы-гимназии № 10 города Симферополь, по улице Героев Сталинграда, 39", - сказано в сообщении.
В соответствии с документом, цена контракта составляет 164,7 млн рублей, работы должны быть окончены до 30 сентября 2025 года. Авансовый платеж не предусмотрен. Заказчиком выступает департамент капитального строительства Администрации Симферополя.
За 9 лет в Крыму в рамках госпрограммы социально-экономического развития реализовали 439 строительных проектов. Всего планируется реализовать 723 проекта на общую сумму более 686 миллиардов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым и Севастополь получат федеральные миллионы на ремонт школ
В Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школы
В Крыму построят новую школу за миллиард рублей
 
Образование в Крыму и СевастополеКрымСтроительствоНовости КрымаСимферопольГоспрограмма социально-экономического развития Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС
09:08Материнский капитал будет увеличен с 1 февраля
08:52Российские войска улучшили положение на Купянском направлении
08:32"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
08:11Хрупкий баланс: как импорт курятины изменит цены на мясо птицы в России
07:33Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды
07:03ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночь
06:56Украинец, любивший Крым: к 90-летию главного русского офицера Ланового
06:38Работы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназии
06:02"Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептранса
05:32Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок
00:01Дожди и ветер: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 января
23:15Главные новости Крыма: 15 января
22:48Главное за день: 15 января
22:05Экстремальные гонки: в Крыму водитель катал на тросе сноубордиста
21:39Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно
21:31В Крыму домушник вынес из чужого дома часы за полмиллиона и деньги
21:05В зооуголке Симферополя ввели жесткие запреты для посетителей
20:29COVID-19: ситуация в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния