https://crimea.ria.ru/20240116/raboty-na-165-millionov-v-simferopole-provedut-kapremont-gimnazii-1134212574.html

Работы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназии

Работы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназии - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Работы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназии

Симферопольскую школу-гимназию № 10 капитально отремонтируют почти за 165 млн рублей. Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика опубликовано на РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T06:38

2024-01-16T06:38

2024-01-16T06:38

образование в крыму и севастополе

крым

строительство

новости крыма

симферополь

госпрограмма социально-экономического развития крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Симферопольскую школу-гимназию № 10 капитально отремонтируют почти за 165 млн рублей. Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика опубликовано на официальном правительственном портале республики. В соответствии с документом, цена контракта составляет 164,7 млн рублей, работы должны быть окончены до 30 сентября 2025 года. Авансовый платеж не предусмотрен. Заказчиком выступает департамент капитального строительства Администрации Симферополя.За 9 лет в Крыму в рамках госпрограммы социально-экономического развития реализовали 439 строительных проектов. Всего планируется реализовать 723 проекта на общую сумму более 686 миллиардов рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат федеральные миллионы на ремонт школВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школыВ Крыму построят новую школу за миллиард рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, крым, строительство, новости крыма, симферополь, госпрограмма социально-экономического развития крыма