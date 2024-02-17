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340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым
340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым - РИА Новости Крым, 17.02.2024
340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым
340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым, как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым, их безопасность обеспечивали сотрудники ведомства и РИА Новости Крым, 17.02.2024
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белгородская область
крым
мдц "артек"
отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. 340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым, как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым, их безопасность обеспечивали сотрудники ведомства и волонтеры.Отдыхать ребята будут в "Артеке", где для них организуют уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.Сотрудниками в МЧС России и волонтеры сопровождали юных белгородцев, поскольку поезд прибыл на вокзал Симферополя в темное время суток.Ранее губернатор области Вячеслав Гладков озвучивал планы по отправке детей Белгородчины в Крым для отдыха и восстановления. Кроме того, в Крыму регулярно организовывают отдых и оздоровление для ребят из новых регионов. За 2023 год в здравницах и детских оздоровительных лагерях полуострова отдохнули почти 8 тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы РФ, в том числе Белгородскую область. В четверг, 15 февраля, в результате удара ВСУ по региону 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек, в том числе маленький ребенок. Утром в пятницу число раненых выросло до 19. Двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, четверо, в том числе двое детей, доставлены на лечение в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и РоссииДневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школеКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей
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белгородская область, крым, мдц "артек", отдых, детский отдых, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым

Сотрудники МЧС обеспечили безопасность прибытия в Крым детей из Белгородской области

09:22 17.02.2024 (обновлено: 09:35 17.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. 340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым, как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым, их безопасность обеспечивали сотрудники ведомства и волонтеры.
"Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня обеспечили безопасность прибытия 340 детей из Белгородской области на отдых в Республику Крым", - сказано в сообщении.
Отдыхать ребята будут в "Артеке", где для них организуют уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.
Сотрудниками в МЧС России и волонтеры сопровождали юных белгородцев, поскольку поезд прибыл на вокзал Симферополя в темное время суток.
Ранее губернатор области Вячеслав Гладков озвучивал планы по отправке детей Белгородчины в Крым для отдыха и восстановления.
Кроме того, в Крыму регулярно организовывают отдых и оздоровление для ребят из новых регионов. За 2023 год в здравницах и детских оздоровительных лагерях полуострова отдохнули почти 8 тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы РФ, в том числе Белгородскую область. В четверг, 15 февраля, в результате удара ВСУ по региону 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек, в том числе маленький ребенок. Утром в пятницу число раненых выросло до 19. Двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, четверо, в том числе двое детей, доставлены на лечение в Москву.
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Белгородская областьКрымМДЦ "Артек"ОтдыхДетский отдыхГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
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