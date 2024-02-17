https://crimea.ria.ru/20240217/340-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-priekhali-na-otdykh-v-krym-1135008710.html

340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым

340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым - РИА Новости Крым, 17.02.2024

340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым

340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым, как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым, их безопасность обеспечивали сотрудники ведомства и РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T09:22

2024-02-17T09:22

2024-02-17T09:35

белгородская область

крым

мдц "артек"

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детский отдых

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. 340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым, как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым, их безопасность обеспечивали сотрудники ведомства и волонтеры.Отдыхать ребята будут в "Артеке", где для них организуют уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.Сотрудниками в МЧС России и волонтеры сопровождали юных белгородцев, поскольку поезд прибыл на вокзал Симферополя в темное время суток.Ранее губернатор области Вячеслав Гладков озвучивал планы по отправке детей Белгородчины в Крым для отдыха и восстановления. Кроме того, в Крыму регулярно организовывают отдых и оздоровление для ребят из новых регионов. За 2023 год в здравницах и детских оздоровительных лагерях полуострова отдохнули почти 8 тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы РФ, в том числе Белгородскую область. В четверг, 15 февраля, в результате удара ВСУ по региону 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек, в том числе маленький ребенок. Утром в пятницу число раненых выросло до 19. Двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, четверо, в том числе двое детей, доставлены на лечение в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и РоссииДневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школеКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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