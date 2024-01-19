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В Крым на отдых приехали более 200 детей из Белгородской области

В Крым на отдых приехали более 200 детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.01.2024

В Крым на отдых приехали более 200 детей из Белгородской области

В Крым прибыл поезд с детьми из приграничных территорий Белгородской области, которые отдохнут и восстановятся в круглогодичном санатории под Евпаторией. Об... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T13:00

2024-01-19T13:00

2024-01-19T13:00

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крымская железная дорога (кжд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Крым прибыл поезд с детьми из приграничных территорий Белгородской области, которые отдохнут и восстановятся в круглогодичном санатории под Евпаторией. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в середине января 277 детей из Шебекинского округа отправятся на отдых в Крым. Он подчеркнул, что родители могут обратиться в администрацию города, региональное министерство образования и к директорам школ, чтобы сообщить о своем желании направить детей на оздоровление.Белгородская область с 2022 года подвергается практически постоянным обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно страдают от атак украинских военных приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.Крым регулярно принимает на отдых детей из Белгородской области и других приграничных регионов. Они отдыхают в санаториях и лагерях, в том числе в санатории "Бригантина "Белогорье" в Евпатории, который был передан Белгородской области в 2021 году, с тех пор там была проведена масштабная реконструкция.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на БелгородВ Белгороде продлили школьные каникулыДевочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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