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Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на Белгород - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на Белгород
Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на Белгород - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на Белгород
Из медицинских учреждений Белгорода и Москвы выписали двадцать пострадавших во время украинского обстрела 29 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T08:21
2024-01-18T08:51
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
вячеслав гладков
общество
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Из медицинских учреждений Белгорода и Москвы выписали двадцать пострадавших во время украинского обстрела 29 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.У всех пациентов наблюдается положительная динамика, их состояние оценивается медиками как стабильное."Надеюсь, что они как можно быстрее поправятся и вернутся в свои семьи", - добавил Гладков.29 декабря прошлого года вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Белгорода кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли 24 человека, из них четверо скончались в больнице от ран, включая малолетнего ребенка. Более ста человек были ранены.Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей.30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. 8 января силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
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белгород, атака всу на белгород, белгородская область, вячеслав гладков, общество, здравоохранение в россии, новости
Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на Белгород

Из больниц выписали двадцать раненных при обстреле 29 декабря жителей Белгорода

08:21 18.01.2024 (обновлено: 08:51 18.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедик в больнице
Медик в больнице - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Из медицинских учреждений Белгорода и Москвы выписали двадцать пострадавших во время украинского обстрела 29 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"По состоянию наших жителей, которые были ранены 29 декабря. За последнюю неделю выписаны из больниц Белгорода и Москвы 20 человек, в больнице сейчас находится 40. На следующей неделе всех детей, которые сейчас проходят лечение в детской областной больнице Белгорода, медики обещают выписать", - уточнил он.
У всех пациентов наблюдается положительная динамика, их состояние оценивается медиками как стабильное.
"Надеюсь, что они как можно быстрее поправятся и вернутся в свои семьи", - добавил Гладков.
29 декабря прошлого года вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Белгорода кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли 24 человека, из них четверо скончались в больнице от ран, включая малолетнего ребенка. Более ста человек были ранены.
Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей.
30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. 8 января силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire над Белгородской областью.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.
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БелгородАтака ВСУ на БелгородБелгородская областьВячеслав ГладковОбществоЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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