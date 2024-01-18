https://crimea.ria.ru/20240118/iz-bolnits-vypisali-dvadtsat-ranennykh-pri-obstrelakh-zhiteley-belgoroda-1134277529.html

Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на Белгород

Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на Белгород - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на Белгород

Из медицинских учреждений Белгорода и Москвы выписали двадцать пострадавших во время украинского обстрела 29 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T08:21

2024-01-18T08:21

2024-01-18T08:51

белгород

атака всу на белгород

белгородская область

вячеслав гладков

общество

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Из медицинских учреждений Белгорода и Москвы выписали двадцать пострадавших во время украинского обстрела 29 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.У всех пациентов наблюдается положительная динамика, их состояние оценивается медиками как стабильное."Надеюсь, что они как можно быстрее поправятся и вернутся в свои семьи", - добавил Гладков.29 декабря прошлого года вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Белгорода кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли 24 человека, из них четверо скончались в больнице от ран, включая малолетнего ребенка. Более ста человек были ранены.Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей.30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. 8 января силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов

белгород

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, белгородская область, вячеслав гладков, общество, здравоохранение в россии, новости