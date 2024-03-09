https://crimea.ria.ru/20240309/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbit-vrazheskiy-dron-1135519665.html

Над Белгородской областью сбит еще один вражеский дрон

Над Белгородской областью сбит еще один вражеский дрон - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Над Белгородской областью сбит еще один вражеский дрон

Украинский беспилотник сбит днем в субботу над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T14:51

2024-03-09T14:51

2024-03-09T14:54

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

обстрелы всу

происшествия

пво

вячеслав гладков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239439_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_393f03e9fe0559a4fe1ab2cf8e6f9c95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит днем в субботу над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.При этом область несколько раз подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, под огнем врага оказалось село Безыменное и хутор Михин.В Безыменном дрон сбросил взрывное устройство в жилой сектор. Обошлось без жертв. Повреждения получил жилой дом.Хутор Мухин под ударом оказался дважды за день. Там беспилотник сбросил взрывчатку в жилой сектор, а в результате обстрела оказался поврежден жилой дом и личные автомобили людей. Оперативные службы работают на месте происшествий.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника. В ночь на 9 марта массированный удар 41 дроном был нанесен по Ростовской области. По данным главы региона Василия Голубева, в результате атаки на Таганрог ранен сотрудник МЧС. Беспилотники также были сбиты над Белгородской, курской и Волгоградской областями.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородом перехвачены еще более 10 дронов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый обстрел: в Голой Пристани ранен мирный жительРаненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимацииДвести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек"

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, обстрелы всу, происшествия, пво, вячеслав гладков, новости