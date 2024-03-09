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Над Белгородской областью сбит еще один вражеский дрон
Над Белгородской областью сбит еще один вражеский дрон - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Над Белгородской областью сбит еще один вражеский дрон
Украинский беспилотник сбит днем в субботу над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T14:51
2024-03-09T14:51
2024-03-09T14:54
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
обстрелы всу
происшествия
пво
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит днем в субботу над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.При этом область несколько раз подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, под огнем врага оказалось село Безыменное и хутор Михин.В Безыменном дрон сбросил взрывное устройство в жилой сектор. Обошлось без жертв. Повреждения получил жилой дом.Хутор Мухин под ударом оказался дважды за день. Там беспилотник сбросил взрывчатку в жилой сектор, а в результате обстрела оказался поврежден жилой дом и личные автомобили людей. Оперативные службы работают на месте происшествий.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника. В ночь на 9 марта массированный удар 41 дроном был нанесен по Ростовской области. По данным главы региона Василия Голубева, в результате атаки на Таганрог ранен сотрудник МЧС. Беспилотники также были сбиты над Белгородской, курской и Волгоградской областями.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородом перехвачены еще более 10 дронов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый обстрел: в Голой Пристани ранен мирный жительРаненный при атаке дронов на Белгородскую область находится в реанимацииДвести детей из Белгородской области приедут на отдых в "Артек"
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, обстрелы всу, происшествия, пво, вячеслав гладков, новости
Над Белгородской областью сбит еще один вражеский дрон
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
14:51 09.03.2024 (обновлено: 14:54 09.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит днем в субботу над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Около 14.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.
При этом область несколько раз подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, под огнем врага оказалось село Безыменное и хутор Михин.
В Безыменном дрон сбросил взрывное устройство в жилой сектор. Обошлось без жертв. Повреждения получил жилой дом.
Хутор Мухин под ударом оказался дважды за день. Там беспилотник сбросил взрывчатку в жилой сектор, а в результате обстрела оказался поврежден жилой дом и личные автомобили людей. Оперативные службы работают на месте происшествий.
ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника. В ночь на 9 марта массированный удар 41 дроном был нанесен по Ростовской области. По данным главы региона Василия Голубева, в результате атаки на Таганрог ранен сотрудник МЧС. Беспилотники также были сбиты над Белгородской, курской и Волгоградской областями.
В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью
и еще 15 над Волгоградской областью
. В течение дня над Белгородом перехвачены еще более 10 дронов
. В результате атак есть погибшие
и пострадавшие.
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