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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T08:50
2024-03-10T08:50
2024-03-10T08:55
белгородская область
белгород
ракетная опасность
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СИФМЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Корреспондент РИА новости передает, что в городе работает сирена.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.Несколько дронов были сбиты над областью 9 марта, их атаки продолжались до 22 часов.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеНад Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотникаНовая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе
https://crimea.ria.ru/20240310/pozhar-na-neftebaze-v-kurskoy-oblasti-upal-ukrainskiy-bespilotnik-1135527182.html
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белгородская область, белгород, ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность
08:50 10.03.2024 (обновлено: 08:55 10.03.2024)