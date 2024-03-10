https://crimea.ria.ru/20240310/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-belgorode-i-belgorodskom-rayone-1135527872.html

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T08:50

2024-03-10T08:50

2024-03-10T08:55

белгородская область

белгород

ракетная опасность

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СИФМЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Корреспондент РИА новости передает, что в городе работает сирена.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.Несколько дронов были сбиты над областью 9 марта, их атаки продолжались до 22 часов.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеНад Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотникаНовая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе

https://crimea.ria.ru/20240310/pozhar-na-neftebaze-v-kurskoy-oblasti-upal-ukrainskiy-bespilotnik-1135527182.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, белгород, ракетная опасность