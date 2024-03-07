https://crimea.ria.ru/20240307/pvo-sbili-frantsuzskuyu-aviabombu-hammer-i-123-ukrainskikh-drona--1135487489.html

ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дрона

ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дрона - РИА Новости Крым, 07.03.2024

ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дрона

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемую авиабомбу AASM Hammer... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T14:59

2024-03-07T14:59

2024-03-07T15:03

министерство обороны рф

новости сво

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемую авиабомбу AASM Hammer производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 563 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 388 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8314 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 461 единица специальной военной автомобильной техники.Минобороны РФ в среду впервые сообщило об уничтожении средствами ПВО в зоне специальной военной операции французской управляемой авиабомбы AASM Hammer французского производства. Париж анонсировал поставки этих боеприпасов Киеву в начале этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР УкраиныНовый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировкуВзрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктура

запорожская область

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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