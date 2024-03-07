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ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дрона
ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дрона - РИА Новости Крым, 07.03.2024
ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дрона
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемую авиабомбу AASM Hammer... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T14:59
2024-03-07T14:59
2024-03-07T15:03
министерство обороны рф
новости сво
пво
поставки западного оружия украине
авиабомба hammer
himars
вооруженные силы россии
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемую авиабомбу AASM Hammer производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 563 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 388 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8314 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 461 единица специальной военной автомобильной техники.Минобороны РФ в среду впервые сообщило об уничтожении средствами ПВО в зоне специальной военной операции французской управляемой авиабомбы AASM Hammer французского производства. Париж анонсировал поставки этих боеприпасов Киеву в начале этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР УкраиныНовый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировкуВзрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктура
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
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министерство обороны рф, новости сво, пво, поставки западного оружия украине, авиабомба hammer, himars, вооруженные силы россии, запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дрона
Российские ПВО уничтожили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дрона
14:59 07.03.2024 (обновлено: 15:03 07.03.2024)